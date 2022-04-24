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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فرحة وبهجة عيد القيامة في كنيسة "العدرا الأثرية" بمسطرد.. صور

كنيسة العذراء الأثرية
كنيسة العذراء الأثرية بمسطرد

افتحوا أيها الملوك أبوابكم.. وسط فرحة بالأعياد، اجتمعت الأسر والأصدقاء، حضروا إلي كنيسة العذراء مريم الأثرية بمنطقة مسطرد، لإقامة قداس صلاة عيد القيامة.

راح الشمامسة يرددون ترانيم ويقيمون طقوس الصلاة، وسط إقبال المواطنين على الكنيسة لحضور قداس عيد القيامة، ومن ثم إقامة تمثيلية القيامة.

دخل كهنة الكنيسة برفقة القمص عبد المسيح بسيط كاهن الكنيسة، والشمامسة إلي داخل الهيكل، إلي الهيكل ثم أُغلق الباب وأطفأت الأنوار ووقف شماس أمام الباب يردد "أخريستوس آنيسي" ثلاث مرات ويجاوبه من الداخل كبير الكهنة "اليسوس آنيستى".

ثم ردد الشماس "افتحوا أيها الملوك أبوابكم" ثم فتح الباب وفُتحت الأنوار، ثم طاف الكهنة والشمامسة ثلاث مرات حاملين الصلبان والشموع وأيقونة القيامة، ثم عادو إلي الهيكل وهم يرددون لحن المسيح قام.

وتُعد كنيسة العذراء مريم الأثرية بمسطرة هي كنيسة تابعة لإيبارشية شبرا الخيمة في القليوبية، وداخلها مغارة السيدة العذراء وبئر المياه، ويقام بها احتفالات "مولد العذراء مريم".

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