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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مساعده تلقى لكمة .. مدرب بلوزداد: ما حدث لا يُشرف الكرة الإفريقية

باكيتا
باكيتا

كشف البرازيلي ماركوس باكيتا، المدير الفني لشباب بلوزداد، عن تلقي مساعدة لـ لكمة من مدرب حراس الوداد، مشيراً إلى ان ماحدث لا يشرف الكرة الإفريقية على الإطلاق.

وقال باكيتا في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "للأسف كنا الأقرب للتأهل بعد أن سيطرنا على المباراة وأربكنا الوداد في ملعبه، لكن سوء الحظ وقلة التركيز منعنا من الوصول إلى المرمى".

وتابع: "اللقاء كان صعبا للفريقين من بدايته، لكن خصمنا افتقد للروح الرياضية خاصة في الدقائق الأخيرة وقام بأشياء تخرج عن الروح الرياضية وعن كرة القدم بالرغم من أنه لم يكن بحاجة إلى ذلك".

وأضاف: " مساعدي تلقى لكمة من مدرب حراس الوداد، طيلة المواجهة وهو يصرخ، ويأتي إلى دكة البدلاء ولكننا حاولنا تهدئته ،ما حدث لا يُشرف لا كرة القدم الأفريقية ولا المغرب ولا النادي نفسه".

وأختتم: "فازوا علينا في الجزائر وكل شيء كان عادي، هنا في المغرب قاموا بالاعتداء علينا".

وودع فريق شباب بلوزداد دوري ابطال إفريقيا أمس، بعد الخسارة من الوداد المغربي بنتيجة 1/0 بمجموع المباراتين.

أخبار دوري أبطال إفريقيا شباب بلوزداد الوداد ماركوس باكيتا مدرب شباب بلوزداد

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