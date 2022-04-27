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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اعرف الحالات التي يتم إعفاء الإعلانات فيها من الحصول على ترخيص

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يستعرض موقع صدي البلد الحالات  التى يعفى فيها الإعلان من الحصول على ترخيص مع الالتزام بالضوابط وفقا للمادة 7 من قانون تنظيم الإعلانات علي الطرق العامة فيما يلى:
 

يُعفي من الحصول علي ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية :
 


١ - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .

٢ - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .

٣ - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .

٤ - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.

وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .

مناسبات تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إعلانات المهرجانات الرياضية تنظيم الإعلانات

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