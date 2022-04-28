نيابة النقض تفتح باب الترشح لأعضاء جدد بقسميها المدني والجنائي

أعلنت نيابة النقض عن فتح باب الترشح لأعضاء جدد بقسميها ( المدنى والجنائى)، على أن يكون المتقدم مستوفيا للشروط الآتية:-

1– أن يكون المرشح من بين رؤساء المحاكم من الفئة (ب) أو القضاة من دفعتى 2009، 2010 دون سواهما.

2- أن يكون المرشح قاضيًا جالسًا بالمحاكم الابتدائية لمدة لا تقل عن عامين قضائيين متصلين.

3- أن يكون المرشح قد حصل على تقريرى تفتيش ـــــ أحدهما على الأقل فى القضاء بتقدير فوق المتوسط ــــ بدرجة كفاية ( على نحو يدل، مما يدل، بما يدل على أن معلوماته القانونية كافية).

4- ان يكون ملف المرشح خاليًا من الجزاءات والشكاوى.

5- يفضل من جلس على منصة القضاء أكثر من المدة المبينة بالبند رقم 2 عاليه.

6- يفضل من هو حاصل على تقريرى تفتيش أو أكثر فى القضاء.

7- يفضل من عمل بالمحاكم في تخصصات متنوعة ( جنائى/ مدنى/ تجارى/ إيجارات/ عمال/ أسرة).

8- يفضل من هو حاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير أو دبلوم فى القانون.

9- يفضل من يجيد استخدامات الحاسب الآلى إجادة تامة.

10- يفضل من يجيد إحدى اللغتين الأجنبيتين ( الإنجليزية/ الفرنسية) إجادة تامة.

وعلى من يرغب في الترشح التقدم بطلبه على الموقع الإلكترونى لنيابة النقض:

https://www.register.cc.gov.eg/

وملء بيانات استمارة الترشح المعدة لذلك على أن يرفق بها صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومى وصورة فوتوغرافية للمرشح وصورة من خلاصة ونتائج تقارير التفتيش المطلوبة وما يرى إضافته من مستندات تؤيد الأفضلية، وذلك خلال مدة عشرة أيام فى الفترة من السبت 7/5/2022 حتى الأثنين 16/5/2022.

ولن يلتفت إلى أى طلب يقدم بغير هذا الطريق قبل أو بعد الموعد المعلن عنه.