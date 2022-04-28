في نهاية جولته.. وكيل رياضة الدقهلية يتفقد مركز شباب المنزلة

قام علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مساء اليوم الأربعاء ، وذلك في نهاية الجولة التفقدية التى قام بها اليوم للهيئات الشبابية والأندية الرياضية التابعة لإدارة شباب المنزلة بتفقد مركز شباب مدينة المنزلة .

وكان فى استقباله فى جولته التفقدية لمركز شباب مدينة المنزلة ، منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني ، و عبد الله أحمد فؤاد مدير عام إدارة شباب المنزلة ، و التميمي البياع رئيس مجلس إدارة مركز شباب مدينة المنزلة ، و هيثم رزق المدير التنفيذي لمركز شباب مدينة المنزلة .

وتفقد علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية أثناء الزيارة التفقدية لمركز شباب مدينة المنزلة اكاديمة كرة القدم بالمركز ، وصالة التنس الطاولة وقام علاء الشربيني وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية باللعب جيم فى تنس الطاولة مع أحد شباب المركز .

كما تفقد بعد ذلك اكاديمية الكاراتية ، وأكاديمية الجمباز ، وشاهد التدريب اليومى للكاراتية والجمباز ، واستمع إلى اللاعبين واللاعبات عن التدريب والامكانيات بالمركز ، ومدى تعاون مجلس الإدارة معهم ، وتذليل الصعوبات وتوفير كل احتياجاتهم ، حتى يحققوا المراكز الأولى فى البطولات المحلية والدولية .

كما تطرق فى حديثه مع رئيس مجلس الإدارة إلى الأعمال الإنشائية بالمركز ومنها إنشاء الملعب القانونى وكذلك استكمال جميع المدرجات بمركز شباب مدينة المنزلة والتى يبلغ تكلفتها ٣٢ مليون جنية ، كما انه جارى الانتهاء من اعمال الاستثمار الرياضى بالمركز بانشاء مدينة ترفيهية تشمل انشاء حمام سباحة ومول تجارى ومنطقة العاب اطفال ومحلات تجارية وصالة انشطة متعددة الاغراض بتكلفة حوالى ٦٠ مليون جنيه .

واشاد علاء الشربيني وكيل الوزارة بالعناية الخاصة التى توليها وزارة الشباب والرياضة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاستثمار في مراكز الشباب ، والأندية الرياضية على مستوى الجمهورية ، من حيث الاهتمام بتطوير أدائها الإدارى، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب ، والحرص على تطوير بنيتها الإنشائية من جانب أخر بهدف إتاحة الفرصة بصورة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس .

الجدير بالذكر ان هذه الزيارة تأتى ضمن سلسة من الجولات التفقدية التى يقوم بها علاء الشربينى وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية على الطبيعة لمتابعة سير العمل والاعمال الانشائية والانضباط داخل الهيئات الشبابية والاندية الرياضية والوقوف على المعوقات التى تواجه الهيئات الشبابية وتذليل كافة الصعوبات حتى يسير العمل على اكمل وجه داخل هذه الهيئات على مستوى محافظة الدقهلية .

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