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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لعيد الفطر.. مياه الشرقية: رفع حالة الطوارئ بفروع الشركة وغرفة عمليات للشكاوى

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب

أصدر المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية تعليماته برفع حالة الطوارئ بكافة فروع الشركة، استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

ووجه عامر بتشكيل لجنة أزمات لمتابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125 على مدار 24 ساعة، لعرضها وحلها فورًا خاصة المشاكل المتعلقة بانقطاع المياه والكسر المُفاجئ بخطوط المياه ومشاكل الصرف الصحي وأكد علي ضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على مشاكلهم والانتقال السريع إلى أماكن الأزمات في حالة وجودها، كما قرر إلغاء الأجازات لأصحاب الأعمال المرتبطة بالتشغيل والمتابعة، كما تم العمل بنظام الورديات المستمرة على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى التنسيق الكامل مع الجهات المسئولة.

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وشدد رئيس الشركة على ضرورة انتظام العمل بجميع المحطات والشبكات على مستوى المحافظة، واستمرار العمل بجميع المواقع التابعة للشركات، والمتابعة الميدانية لسير العمل، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة أي مشاكل قد تظهر في الشبكات والمحطات.

 

كما كلف رئيس شركة مياة الشرب بالشرقية بضرورة تواجد مديري الفروع والمحطات في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات وتحديد الاحتياجات الضرورية من المعدات ومدى جاهزيتها للتعامل مع الازمات، ورفع درجة الاستعداد القصوى علي جميع المستويات لمواجهة زيادة الاستهلاك، كما تم مناقشة الحلول المقترحة لتفادي حدوث الازمات وخاصة بالمناطق الساخنة.

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