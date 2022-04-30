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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميساء مغربي عود البطل تتصدر تريند تويتر.. والأكثر بحثا على جوجل

ميساء مغربي
ميساء مغربي

تصدرت النجمة ميساء مغربي، تريند موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ بعد حلقتها مع رامز جلال، في برنامج "رامز موفي ستار"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر".

ودشن رواد السوشيال ميديا، هاشتاج: ميساء مغربي عود البطل .. كما وصفها رامز بالحلقة، وأيضا تصدرت قائمة الأكثر بحثاً على محرك جوجل.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقع فيها النجمة ميساء مغربي، ضحية لبرامج المقالب؛ بعد أن فشل رامز في الإيقاع بها في فخ برامجه خلال الأعوام السابقة.

ويشارك النجم العالمي فان دام، رامز جلال، في استدراج الضيوف لتصوير المقلب؛ باعتبار أن الفكرة تقوم على إيهام الضيف بأنه يصور مشهد حركة في أحد الأفلام السينمائية.

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