كلوب عن استبعاد محمد صلاح من تشكيل ليفربول: "كان علينا فعل ذلك"

بسبب ضغط المباريات..

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، سبب استبعاد النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، من تشكيلة الريدز الأساسية أمام نيوكاسل في المباراة التي تقام “حاليا” ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات صحفية قبل مباراة نيوكاسل:" كان يجب علينا أن نفعل ذلك بسبب ضغط المباريات في الفترة الحالية، كان من الممكن إجراء مزيدا من التعديلات، ولكن الأمر يتعلق بالحفاظ على أسلوبنا على أرضية الملعب".

تابع يورجن كلوب:" عندما تجري 5 تعديلات مرة واحدة على التشكيلة الأساسية للفريق، هذا يعني أن لديك قائمة جيدة".

واستبعد يورجن كلوب كل من محمد صلاح وفابينيو وأرنولد وكوناتي وتياجو ألكانتارا من تشكيل ليفربول الأساسي لمواجهة نيوكاسل.

وبدأ ليفربول مباراة نيوكاسل بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : أليسون

خط الدفاع : جوميز - فان دايك - ماتيب - روبرتسون

خط الوسط : هندرسون - ميلنر - كيتا.

خط الهجوم : ساديو ماني - لويس دياز - ديوجو جوتا.

يذكر أن ليفربول يحتل وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 80 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز التاسع بـ 43 نقطة..