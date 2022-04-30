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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البريميرليج يشتعل.. سيناريو مجنون يطارد ليفربول وتهديدات لحلم محمد صلاح

فريق ليفربول
فريق ليفربول

اشتد الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي “بريميرليج” قبل جولات قليلة من نهاية موسم 2021 -2022.

وابتعد فريق تشيلسي عن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، ليقتصر الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول.

ترتيب الستة الكبار في البريميرليج:

1- مانشستر سيتي : 80 نقطة

2- ليفربول : 79 نقطة

3- تشيلسي : 66 نقطة

4- آرسنال : 60 نقطة

5- توتنهام : 58 نقطة

6- مانشستر يونايتد : 55 نقطة

أرقام مانشستر سيتي متصدر البريميرليج:

خاض فريق مانشستر سيتي 33 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 25 لقاء، وتعادل في 5 مناسبات، وخسر في 3 مواجهات.

يمتلك مانشستر سيتي ثاني أقوى خط هجوم في البريميرليج بعد ليفربول، حيث سجل 80 هدفا، ويمتلك أقوى خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 21 هدفا فقط.

فقد فريق مانشستر سيتي 4 نقاط في آخر 5 مباريات بمسابقة الدوري الإنجليزي، بينما فقد 19 نقطة منذ بداية الموسم.

فريق مانشستر سيتي

 

أرقام ليفربول “الوصيف”:

لعب ليفربول 33 لقاء في مسابقة الدوري الإنجليزي، فاز في 24 لقاء، وتعادل في 7 مناسبات، وخسر في مواجهتين فقط، وهو أقل فريق تعرضا للهزائم في البريميرليج هذا الموسم.

فريق ليفربول صاحب أقوى خط هجوم في البريميرليج، حيث سجل 85 هدفا حتى الآن، وثاني أقوى خط دفاع بعد مانشستر سيتي، باستقبال شباكه 22 هدفا فقط.

أهدر فريق ليفربول نقطتان فقط في آخر 5 مباراة، بينما فقد 20 نقطة من انطلاق الموسم الجاري.

فريق ليفربول

 

سيناريو مجنون يطارد ليفربول:

في موسم 2018 - 2019، توج مانشستر سيتي بطلا لمسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 98 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

فريق ليفربول هو أول فريق في تاريخ البريميرليج يصل للنقطة 97 ولا يتوج باللقب.

ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2018 -2019

 

نفس السيناريو يطارد ليفربول هذا الموسم، حيث يتبقى 5 جولات، ويتفوق مانشستر سيتي على الريدز بنقطة واحدة.

قد يصل ليفربول للنقطة 94 ولا يتوج باللقب، حال فوز مانشستر سيتي بجميع مبارياته المتبقية.

السيناريو الذي يضمن تتويج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي، هو فوزه بجميع مبارياته المقبلة في البريميرليج، مع تعثر مانشستر سيتي في لقاء على الأقل سواء بالتعادل أو الهزيمة.

مباريات مانشستر سيتي المتبقية في البريميرليج:

ليدز يونايتد - نيوكاسل يونايتد - وولفرهامبتون - وست هام - أستون فيلا.

مواجهات ليفربول المتبقية:

نيوكاسل - توتنهام - أستون فيلا - ساوثهامبون وولفرهامبتون.

صراع الحذاء الذهبي:

هناك صراع آخر في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وهو صراع الحذاء الذهبي والذي اشتعل في الجولات الأخيرة.

ويتصدر النجم المصري محمد صلاح  لاعب فريق ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفا، وبفارق 5 أهداف عن الثنائي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، وسون هيونج مين لاعب توتنهام.

محمد صلاح - كريستيانو رونالدو

محمد صلاح كان منفردا بصدارة هدافي الدوري الإنجليزي منذ أسابيع قليلة بفارق كبير عن المركز الثاني، ولكن رونالدو وسون نجحا في تقليص الفارق مع الفرعون.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح  (ليفربول) : 22 هدفا

2- كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) : 17 هدفا

2- سون هيونج مين (توتنهام) : 17 هدفا

3- ديوجو جوتا (ليفربول) : 15 هدفا

4- ساديو ماني (ليفربول) : 14 هدفا

5- هاري كين ( توتنهام) : 12 هدفا

5- إيفان توني ( برينتفورد) : 12 هدفا

6- بوكايو ساكا ( آرسنال) : 11 هدفا

6- كيفين دي بروين ( مانشستر سيتي) : 11 هدفا

6- رياض محرز (مانشستر سيتي) : 11 هدفا

6- ويلفريد زاها ( توتنهام) : 11 هدفا

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