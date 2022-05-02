حياة كريمة بالمنيا تعقد الندوة التثقيفية "معركة البقاء والبناء"

التف العشرات من شباب وقيادات محافظة المنيا أمام شاشة عرض كبيرة بأحد مراكز الشباب، لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي يسرد اللحظات الفارقة والحاسمة التي عاشتها مصر قبل إندلاع ثورة 30 يونيو.

وأعقب ذلك عقد ندوة تثقيفية عن الإنجازات التي حققتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي جاءت تحت عنوان معركة البقاء والبناء بمركر شباب المدينة (أ) بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمحافظة، وأسماء عبد القادر المنسق المساعد، ومنسقي المدن.

أكد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إن الدولة المصرية تعيش أزهي عصور التنمية وحقوق الإنسان والمواطنة، مشيراً أن الصعيد في مقدمة أولويات الدولة، والمنيا تشهد طفرة نوعية في المشروعات التنموية بجميع القطاعات، حيث حصلت علي نصيب الأسد من مشروعات تنمية الريف المصري من حيث عدد القري والمراكز والنجوع المستهدفة التي دخلت حيز التنفيذ، بالإضافة لنصيبها الكبير من الخطة الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد التي يتم تنفيذها لتحظي المحافظة بمزيد من الإمتيازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف احمد العمدة منسق المبادرة بالمنيا إن حياة كريمة حصيلة أفكار شباب البرنامج الرئاسي ورؤية واسعة الآفق من القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حقق أحلام الشباب لتغيير الواقع داخل القري المصرية إلي إنجاز يتحقق علي الأرض حاليا، حيث قدم الرئيس الدعم الكامل للأفكار شباب أصبحت عملية واقعية تناسب الشعب المصري.

وأوضح أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في المنيا يبلغ 3 الآف مشروع بمختلف القطاعات، ويتم التنفيذ بـ 192 قرية وتابع داخل 5 مراكز إدارية هي: "ديرمواس، أبوقرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة"، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 30 مليار جنيه، ومتوقع زيادتها طبقا لما يحدث علي الأرض من توسعات وتبني أفكار جديدة تندرج تحت المشروعات التي تنفذها المبادرة.

وأشار أن ما يحدث تجاوز ما كان أحلام الشباب في الاجتماعات والمناقشات التي تمت في وقت سابق، مطالبا الشباب باستغلال هذه الفرصة في تحقيق التنمية بالقري والنجوع ودعم خطوات الدولة وتوعية المواطنين بحجم الإنجاز علي الأرض، وأن يكونوا وسيلة للبناء وليس الهدم.

وناشد منسق المبادرة شباب المنيا بمتابعة مشروعات المبادرة بكل حرص ودقة وأن يكونوا عين الدولة التي تتابع العمل علي الأرض من خلال مظلة التطوع بمبادرة حياة كريمة، لأن هذه المشروعات تمثل شريان الحياة للمواطن المصري ولا يمكن أن ترك هذا الحلم يضيع أو يواجه أي تقصير.

وفي ختام الندوة تم عرض فيلم عن مبادرة حياة كريمة للتأكيد على الإرتباط الوثيق بين معركتي البقاء والبناء وأنهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض، كما وقف الحضور دقيقة حداد علي أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والأطباء وجميع من ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان واستقرار مصر.