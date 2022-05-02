عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بالمنيا تعقد الندوة التثقيفية "معركة البقاء والبناء"

الندوة التثقيفية
الندوة التثقيفية لمبادرة حياة كريمة

التف العشرات من شباب وقيادات محافظة المنيا أمام شاشة عرض كبيرة بأحد مراكز الشباب، لمشاهدة الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار الذي يسرد اللحظات الفارقة والحاسمة التي عاشتها مصر قبل إندلاع ثورة 30 يونيو.

وأعقب ذلك عقد ندوة  تثقيفية عن الإنجازات  التي حققتها مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة" لتطوير الريف المصري والتي جاءت تحت عنوان معركة البقاء والبناء بمركر شباب المدينة (أ) بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا ومندي عكاشة وكيل وزارة الشباب، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمحافظة، وأسماء عبد القادر المنسق المساعد، ومنسقي المدن.

أكد الدكتور محمد محمود أبو زيد نائب محافظ المنيا، إن الدولة المصرية  تعيش أزهي عصور التنمية وحقوق الإنسان والمواطنة، مشيراً أن الصعيد في مقدمة أولويات الدولة، والمنيا تشهد طفرة نوعية في المشروعات التنموية بجميع القطاعات، حيث حصلت علي نصيب الأسد من مشروعات تنمية الريف المصري من حيث عدد القري والمراكز والنجوع المستهدفة التي دخلت حيز التنفيذ، بالإضافة لنصيبها الكبير من الخطة الاستثمارية لتنمية محافظات الصعيد التي يتم تنفيذها لتحظي المحافظة بمزيد من الإمتيازات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأضاف احمد العمدة منسق المبادرة بالمنيا إن حياة كريمة حصيلة أفكار شباب البرنامج الرئاسي ورؤية واسعة الآفق من القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حقق أحلام الشباب لتغيير الواقع داخل القري المصرية إلي إنجاز يتحقق علي الأرض حاليا، حيث قدم الرئيس الدعم الكامل للأفكار شباب أصبحت عملية واقعية تناسب الشعب المصري.

وأوضح أن إجمالي المشروعات التي يتم تنفيذها في المنيا يبلغ 3 الآف مشروع بمختلف القطاعات، ويتم التنفيذ بـ 192 قرية وتابع داخل 5 مراكز إدارية هي: "ديرمواس، أبوقرقاص، ملوي، العدوة، مغاغة"، بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 30 مليار جنيه، ومتوقع زيادتها طبقا لما يحدث علي الأرض من توسعات وتبني أفكار جديدة تندرج تحت المشروعات التي تنفذها المبادرة.

وأشار  أن ما يحدث تجاوز ما كان أحلام الشباب في الاجتماعات والمناقشات التي تمت في وقت سابق، مطالبا الشباب باستغلال هذه الفرصة في تحقيق التنمية بالقري والنجوع ودعم خطوات الدولة وتوعية المواطنين بحجم الإنجاز علي الأرض، وأن يكونوا وسيلة للبناء وليس الهدم.

وناشد منسق المبادرة شباب المنيا بمتابعة مشروعات المبادرة بكل حرص ودقة وأن يكونوا عين الدولة التي تتابع العمل علي الأرض من خلال مظلة التطوع بمبادرة حياة كريمة، لأن هذه المشروعات تمثل شريان الحياة للمواطن المصري ولا يمكن أن ترك هذا الحلم  يضيع أو يواجه أي تقصير.

وفي ختام الندوة تم عرض فيلم عن مبادرة حياة كريمة للتأكيد على الإرتباط الوثيق بين معركتي البقاء والبناء وأنهما لا ينفصلان عن بعضهما البعض، كما وقف الحضور دقيقة حداد علي أرواح شهداء القوات المسلحة والشرطة والأطباء وجميع من ضحوا بأرواحهم من أجل أمن وأمان واستقرار مصر.

المنيا ثورة 30 يونيو الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ المنيا محافظة المنيا عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي محافظات محافظات الصعيد عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مشروعات المبادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعاء للميت في العيد 2022 .. يجعل الملائكة تطوف حوله وتعايده بالقبر

كم عدد تكبيرات صلاة العيد .. وهل فرض أم سنة؟ 3 آراء للفقهاء

سعر الذهب اليوم الأحد 1-5-2022

متحور جديد أشد فتكا من كورونا.. بيل جيتس يحذر العالم من كارثة

وقت تكبيرات العيد .. متى يبدأ التكبير في عيد الفطر وينتهي وفضله وصيغته

ميدو : أوافق على تدريب الإسماعيلي حتى لو هبط للدرجة الثانية

زكاة الفطر للفرد .. مفتي الجمهورية يحدد القيمة وكيفية إخراجها

حكم من فاتته صلاة عيد الفطر

موضوعات متعلقة

أهالي المنيا يؤدون صلاة العيد وسط حالة من السعادة والفرحة.. شاهد

ترشيحاتنا

المؤبد وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة إلقاء مخلفات خطرة في مياه النيل

الرئيس السيسي يقدم هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة عيد الفطر المبارك.. فيديو

إسبانيا تعلن اختراق وسرقة بيانات من هواتف رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع

الأهلي يدرس التعاقد مع خليفة معلول بتوصية من جيلبرتو

هبوط أسعار النفط أول أيام عيد الفطر.. تفاصيل وأسباب

200 ألف مصل يؤدون صلاة العيد بالمسجد الأقصى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تخفيف قيود كورونا.. زعماء عرب يؤدون صلاة عيد الفطر وسط المواطنين.. صور

لو ملكش في الفسيخ والرنجة.. 4 أكلات يمكن تناولها في العيد مع العيلة

الآلاف يؤدون صلاة العيد بالجامع الأزهر.. صور

أفضل وجبة للأطفال في العيد.. وافل بـ3 مكونات فقط

فيديو

بالفيديو.. شخص يقوم بحرق شقته ثم يلقي بنفسه من شرفة المنزل

الاغتسال والصلاة .. تعرف على سنن الرسول في العيد |فيديوجراف

مُصلٍ وحافظ القرآن.. وفاة شاب أثناء صلاة التراويح في مسجد بالفيوم

فعلتها مرتين.. نائب بريطاني يعترف بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "23 ".. حقيقة القناصة

كريمة أبو العينين

الطيب أحسن

د/علاء الشال

وصايا في يوم العيد وليلته

بقلم إلهام أبو الفتح

كل عام ومصر بخير

مديحة عاشور

"أحلام سعيدة" نجاح جماهيري وتميز فني

نهال علام

الجمهورية الجديدة (٣) إفطار الأسرة المصرية

كريمة أبو العينين

صدقة الفنان

محمود ضاحي الجلاد

إبداع عبد الرحيم كمال في "جزيرة غمام"

اﻟﻤﺰﻳﺪ