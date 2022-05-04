أدوية تضر المصابين بـ متلازمة جيلبرت

تعد متلازمة جيلبرت من الأمراض الوراثية التى تظهر أعراض بسيطة مثل اليرقان، ولكنها لا تؤدي لمضاعفات خطيرة وقد تكون أعراض اليرقان مقلقة لكنها متقطعة ولا تستمر طويلا.

ولكن من المهم معرفة من يعانون من هذه الحالة الوراثية معرفة كيفية إدارة متلازمة جيلبرت بشكل ومن أهم المعلومات التى تمكنهم من هذا الابتعاد عن الأدوية التى تضرهم أو تداخل مع البيليروبين.

وذكر موقع “ medicalnewstoday” أهم الأدوية التي يجب على المصابين بـ متلازمة جيلبرت الابتعاد عنها:

أتازانافير وإندينافير، وتستعمل لعلاج عدوى فيروس العوز المناعي البشري

جمفبروزيل، لخفض الكولسترول

الستاتينات التي تستخدم أيضًا لخفض الكوليسترول وعند تناولها مع جمفبروزيل

إرينوتيكان ويستخدم لعلاج سرطان الأمعاء المتقدم

نيلوتينيب لعلاج بعض أنواع سرطانات الدم

يمكن أن يساعد اختيار نمط حياة صحي مع طعام صحي وممارسة الكثير من التمارين في إدارة التوتر، مما يقلل من خطر حدوث نوبة قلبية ويمكن للكحول أن يجعل حالة المصاب بـ متلازمة جيلبرت أسوأ.

يجب على مرضى متلازمة جيلبرت زيارة الطبيب عند زيادة شدة الأعراض أو استمرارها لفترة طويلة.