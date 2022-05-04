الملك يبدع.. ليفربول يتغنى بأرقام محمد صلاح في دوري أبطال أوروبا

سلط نادي ليفربول الضوء على أرقام النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، هذا الموسم، بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، على حساب فياريال الإسباني.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر، وعلق:" 15 تمريرة حاسمة .. 30 هدفا.. الملك يبدع".

15 تمريرة حاسمة 👟

30 هدفًا ⚽️



الملك يُبدع ويُمتع هذا الموسم 👑👏 pic.twitter.com/BiYbviFYIB — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 3, 2022

وصنع محمد صلاح هدفا في فوز ليفربول على فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ليفربول وفياريال :

هدف فياريال الأول جاء مبكرًا في الدقيقة الثالثة عن طريق السنغالي بولاي ديا في الدقيقة الثالثة من متابعة لتمريرة زميله كابوي.

أضاف الفريق الإسباني الهدف الثاني الفرنسي في الدقيقة 41، بضربة رأسية من فرانسيس كوكلين .

قلص ليفربول الفارق عن طريق البرازيلي فابينيو في الدقيقة 62 بتسديدة مرت بين قدمي رولي، وذلك من متابعة لتمريرة محمد صلاح.

وسجل الكولومبي لويس دياز الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 67 بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها أرنولد من الجهة اليمنى.

وأحرز السنغالي ساديو ماني ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 74 مستغلاً تمريرة رائعة من نابي كيتا ليراوغ رولي ويسكن الكرة شباكه.

يذكر أن فريق ليفربول فاز على فياريال بهدفين دون رد، في لقاء الذهاب الذي أقيم على ملعب أنفيلد.

ويلتقي فريق ليفربول مع الفائز من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي “المقرر لها اليوم الأربعاء”، في نهائي دوري أبطال أوروبا.