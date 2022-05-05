أحمد عيد عبد الملك: ليفربول ياخد الدوري والريال أبطال أوروبا

علق أحمد عيد عبد الملك، نجم الزمالك السابق علي فوز ريال مدريد في بلوغ الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

و كتب احمد عيد عبد الملك عبر حسابة بموقع تويتر : ان شاء الله ليفربول ياخد الدوري و الريال دوري الابطال ،ديل يا ابو صلاح : ديل 🤝

ونجح فريق ريال مدريد في بلوغ الدور النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح في الفوز بنتيجة 6-5 بأجمالي مباراتي الذهاب والإياب على فريق مانشستر سيتي.

ووصل فريق ريال مدريد إلى نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا في 17 مناسبة من قبل، نجح في حصد 13 لقب، وخسر في 4 مباريات فقط.