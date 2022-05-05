3 مباريات فقط فى الدوري .. مواجهات نادى الزمالك خلال شهر مايو

تغلب فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على نظيره فريق ايسترن كومباني بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل ثنائية الفارس الأبيض عمر السعيد وأحمد سيد زيزو فيما أحرز محمود حمدي الونش هدفا فى مرماه عبر النيران الصديقة.

ويتصدر أبناء القلعة البيضاء بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 41 نقطة.

ويخوض فريق الكرة الأول بنادى الزمالك 3 مباريات فقط خلال شهر مايو الجاري فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

صدى البلد يستعرض مباريات الزمالك القادمة في الدوري الممتاز خلال شهر مايو الجاري :

الزمالك vs إنبي

الثلاثاء 10مايو- 9 مساء

الزمالك vs طلائع الجيش

الثلاثاء 17مايو- 9 مساء

الزمالك vs الإسماعيلي

السبت 28 مايو- 9 مساءً

ويسعى نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، إلى مواصلة الفوز والانتصارات على حساب الفريق البترولي نادي إنبي فى المباراة القادمة من أجل الحفاظ على تصدر الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر أحمد سيد زيزو قائمة هدافي الدوري الممتاز.

وجاء ترتيب هدافي الدوري المصري على النحو التالي:

1 - أحمد سيد زيزو نجم فريق الزمالك 11 هدفا

2 - جوب مابولولو لاعب فريق الاتحاد السكندري 8 أهداف

3 - جون أوكويي إيبوكا مهاجم فريق إنبي 6 أهداف

4 - محمد هلال نجم فريق البنك الأهلي 6 أهداف

5 - مروان حمدي مهاجم فريق سموحة 6 أهداف

6 -أيمن الصفاقسي لاعب فريق فيوتشر 5 أهداف

7 - إبراهيم عادل لاعب فريق بيراميدز 5 أهداف

8 -محمد مجدي أفشة نجم فريق الأهلي 5 أهداف

9 - بيرسي تاو لاعب فريق الأهلي 5 أهداف

10 - محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز 5 أهداف

- ناصر منسي لاعب فريق البنك الأهلي 5 أهداف

12 - مامادو نياس لاعب فريق المقاولون العرب 5 أهداف

13 - أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر 5 أهداف

14 - خالد قمر مهاجم فريق الجونة 5 أهداف

15 - أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر 5 أهداف

16 - محمد شريف مهاجم الأهلي 5 أهداف