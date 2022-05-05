تعليمات خاصة لـ عبدالله جمعة في مران الزمالك

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعض التعليمات الفنية لعبد الله جمعة على هامش التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وعقد المدير الفني جلسة خاصة مع اللاعب أكد خلالها على أهمية دوره الفني مع الفربق خلال الفترة المقبلة، و طالبه بضرورة الاجتهاد في الملعب وبذل أقصى جهد.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم، استعدادا لمباراة إنبي في الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، المقرر لها يوم 10 مايو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة لمدة ثلاثة أيام عقب مباراة ايسترن كومباني الأخيرة في الدوري بمناسبة عيد الفطر.