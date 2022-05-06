بعد انفصالها عن أبوهشيمة.. ياسمين صبري تجتمع مع طارق صبري في "الشادر"

يستعد الفنان طارق صبري، لتصوير أولى مشاهده في أجدد أعماله الدرامية "الشادر"، الذي تقوم ببطولته النجمة ياسمين صبري.



ويجمع المسلسل لأول مرة بين طارق وياسمين صبري، التي تعود لعالم الدراما بعد غيابها عن السباق الرمضاني المنصرم، وأول ظهور لها على الشاشة بعد تصدرها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي عقب انتشار خبر انفصالها عن زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

ويجسد طارق صبري شخصية طبيب ابن معلم كبير في شادر السمك، في حين تلعب ياسمين دور فتاة شعبية، ويعود صبري للبطولة الدرامية بعد لفته الأنظار العام الماضي خلال مشاركته في بطولة الموسم الثاني من مسلسل "الاختيار" بصحبة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.





ويجمع الشادر في بطولته كل من ياسيمن صبري وأشرف عبد الباقي وطارق صبري ومحمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي وإنتاج منى قطب ومن إخراج المخرج الكبير سامح عبد العزيز.