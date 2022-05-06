في ذكرى رحيل محمد الشرقاوي.. سر خلافه مع عادل إمام

يوافق اليوم الجمعة 6 مايو، ذكرى رحيل الفنان محمد الشرقاوي الـ24، إذ ولد في 16 يناير 1954، بقرية منشية رضوان بمحافظة الشرقية، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1996.

خلاف محمد الشرقاوي مع عادل إمام

وبهذه المناسبة نرصد موقفا تعرض له أثناء مسيرته الفنية حيث صرح محمد الشرقاوي، في أحد حواراته الفنية وأوضح تأثيره عليه وعلى نفسيته فقال «فبعدما نجحت في فيلم الافوكاتو» امام الفنان عادل امام أراد الزعيم ان يشركني معه مرة اخري في عمل فني يجمعنا مرة أخرى.

وأضاف محمد الشرقاوي، بالفعل وافقت فقد كان كل حلمي ان ادعم مشواري بمشاركة الزعيم في أكثر من عمل حتى أنال بعضا من شهرته وانتشاره وخلال تصوير المشهد الأول من الفيلم وبخني عادل امام بشده امام جميع العاملين في البلاتوه.

وتابع محمد الشرقاوي، في حواره انتظرت ان يرد المخرج لي اعتباري امام الجميع الا ان المخرج لم تكن شخصيته بالقوة التي تسمح له بمحاسبة نجم بحجم وشهرة عادل امام فشعرت بالاهانة الأمر الذي جعلني أغادر البلاتوه مرددا «كرامتي ثم كرامتي ثم كرامتي».