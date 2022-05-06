عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى رحيل محمد الشرقاوي.. سر خلافه مع عادل إمام

محمد الشرقاوي عادل
محمد الشرقاوي عادل امام

يوافق اليوم الجمعة 6 مايو، ذكرى رحيل الفنان محمد الشرقاوي  الـ24، إذ ولد في 16 يناير 1954، بقرية منشية رضوان بمحافظة الشرقية، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1996.

 

خلاف محمد الشرقاوي مع عادل إمام

وبهذه المناسبة نرصد موقفا تعرض له أثناء مسيرته الفنية حيث صرح محمد الشرقاوي، في أحد حواراته الفنية وأوضح تأثيره عليه وعلى نفسيته فقال «فبعدما نجحت في فيلم الافوكاتو» امام الفنان عادل امام أراد الزعيم ان يشركني معه مرة اخري في عمل فني يجمعنا مرة أخرى.

وأضاف محمد الشرقاوي، بالفعل وافقت فقد كان كل حلمي ان ادعم مشواري بمشاركة الزعيم في أكثر من عمل حتى أنال بعضا من شهرته وانتشاره وخلال تصوير المشهد الأول من الفيلم وبخني عادل امام بشده امام جميع العاملين في البلاتوه.

وتابع محمد الشرقاوي، في حواره انتظرت ان يرد المخرج لي اعتباري امام الجميع الا ان المخرج لم تكن شخصيته بالقوة التي تسمح له بمحاسبة نجم بحجم وشهرة عادل امام فشعرت بالاهانة الأمر الذي جعلني أغادر البلاتوه مرددا «كرامتي ثم كرامتي ثم كرامتي».

محمد الشرقاوى الفنان محمد الشرقاوي عادل إمام ذكرى محمد الشرقاوي ذكرى ميلاد محمد الشرقاوي ذكرى رحيل محمد الشرقاوي وفاة محمد الشرقاوي ذكرى وفاة محمد الشرقاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صرخات ولحظات مرعبة.. كارثة بعد سقوط لعبة ملاهي في شبين القناطر

بعد انفصاله عن ياسمين صبري| حقيقة ارتباط أبو هشيمة ومي عز الدين

هبوط كبير في أسعار الذهب عالميا وارتفاع الدولار.. تفاصيل

التغيرات المناخية تضرب الهند والعراق.. 7 عواصف في شهر والحرارة تتخطى الـ60

أنا لا أخسر أبدا.. تعليق غامض لأبوهشيمة بعد انفصاله عن ياسمين صبري

في أحضانه .. جنا عمرو دياب تنشر رسائلها مع حبيبها الإنجليزي |شاهد

سقوط أب ونجله من الطابق العاشر ومصرع طفلته في حريق بمدينة نصر

رئيس كازاخستان يوجه توبيخاً لسفيره في القاهرة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

مسرح جدة سوبر دوم يستعد لاستقبال محمد عبده الليلة.. شاهد

في أحضانه .. جنا عمرو دياب تنشر رسائلها مع حبيبها الإنجليزي |شاهد

شاهد .. التجهيزات الأخيرة لـ حفل رابح صقر في الرياض الليلة

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

عبد المجيد عبدالله يحيي حفلا غنائيا في الكويت.. 27 مايو

لوسي لصدى البلد: وافقت على مسلسل انحراف بسبب روجينا

أخبار الفن| طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. حفل شيرين عبدالوهاب بالإمارات

الدنيا دوارة.. ماجد المهندس يطرب جمهور جدة بحفلات العيد في السعودية

ترشيحاتنا

احذروا طقس الساعات المقبلة .. 10 مناطق سعودية تتعرض لأمطار غزيرة وسيول

مش عاوز أقلّب المواجع | طه إسماعيل : صالح سليم قيمة كبيرة

توغل كبير جديد لطائرات صينية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية.. فيديو

ماجدة خير الله: هاكرز وراء شائعة خطوبة مي عز الدين وأبو هشيمة| خاص

محمد موسى : هو كل واحدة هتلبس التايجر أبو هشيمة هيتجوزها |فيديو

تعاون ثلاثي يجمع عمالقة التكنولوجيا في العالم.. هل ينهي صداع نسيان الباسورد؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحبها رشدي أباظة وخطبها شيبوب .. تاريخ أول قبلة لـ ماجدة الصباحي

تسلسل زمني.. محمد فراج وبسنت شوقي من الخطوبة لعقد القران وحتى الزفاف

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

باريس وش الخير على ليفربول.. الريدز حقق أول انتصار على الملكي في عاصمة النور وفاز بالبطولة

فيديو

ماذا قال وزير الأوقاف عن فتح المساجد.. تفاصيل.. فيديو جراف

طلبت الدعاء قبل رحيلها.. الذكرى الثانية لوفاة الفنانة ماهي نور

شاهد.. الاستعدادات الأخيرة لحفل ماجد المهندس في السعودية| الليلة

هما مش متجوزين؟.. زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج على الطريقة اليونانية

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

علاء ثابت يكتب : انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

إسلام كمال

الاختيار 3.. ملاحظات على الدراما الخشنة

إبراهيم شعبان

خواطر عيد الفطر

عبدالمعطى أحمد

حكمة "الاحتفال بالعيد" عند العقاد

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «إدمان الإنترنت» يدمر العقل

اﻟﻤﺰﻳﺪ