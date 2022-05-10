المطارات تحتفل بمرور 90 عاما على تأسيس مصر للطيران.. محمد منار: تسهيلات للمستثمرين لتحفيز الحركة الجوية والسياحية.. والوكالة الأوروبية تجدد اعتماد أجهزة السيميليتور بالأكاديمية

المطارات تحتفل بمرور 90 عاما على تأسيس مصر للطيران

وزير الطيران: تسهيلات للمستثمرين لتحفيز الحركة الجوية والسياحية

الوكالة الأوروبية تجدد اعتماد أجهزة السيميليتور بأكاديمية مصر للطيران

وزير الطيران: تسهيلات للمستثمرين لتحفيز الحركة الجوية والسياحية

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر وزارة الطيران بحضور عدد من المستثمرين السياحيين، وذلك في إطار التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بوزير السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين مثمنا التعاون والتنسيق الفعال بين وزارتى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي فى مصر.

وأشاد الطيار محمد منار بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية فى دعم قطاعى الطيران والسياحة وتشجيع الاستثمارات مضيفاً أن وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التسهيلات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

واستهل الدكتور خالد العناني حديثه بتوجيه الشكر لوزير الطيران المدني على دعمه وتعاونه الدائم لقطاع السياحة وخاصة من خلال الجهود الكبيرة التي توليها وزارة الطيران المدني للقطاع والتي ساهمت في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة لشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلباً أساسياً من جانب منظمي الرحلات والسائحين.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية من خلال توفير حزمة من التخفيضات التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر فضلًا عن تذليل جميع الصعوبات أمام مشغلي الرحلات السياحية والمستثمرين السياحيين .

وخلال اللقاء استمع الوزيران لآراء ومقترحات المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد السائحين لمناطق الجذب السياحى كما تم مناقشة آليات تشغيل رحلات جوية جديدة من بعض الدول الأوربية إلى مدينة الأقصر لتشجيع السياحة الثقافية .

وقد وجه المستثمرون الشكر لوزيرى الطيران المدنى والسياحة والآثار على الجهود الكبيرة والمبادرات التى تقوم بها الوزارتان بالتنسيق بينهما لدعم قطاعى الطيران والسياحة وتنشيط حركة السفر والسياحة

حضر اللقاء باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء وأحمد نبيل معاون وزير السياحة لشئون الطيران ولفيف من قيادات الوزارتين وعدد من المستثمرين السياحيين.

وزير الطيران: تسهيلات للمستثمرين لتحفيز الحركة الجوية والسياحية

عقد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني اليوم اجتماعًا موسعًا مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بمقر وزارة الطيران بحضور عدد من المستثمرين السياحيين، وذلك في إطار التنسيق الدائم والتعاون المستمر بين وزارتى الطيران والسياحة والآثار.

وفي بداية اللقاء رحب وزير الطيران المدنى بوزير السياحة والآثار والمستثمرين السياحيين مثمنا التعاون والتنسيق الفعال بين وزارتى الطيران والسياحة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مقاصد الجذب السياحي فى مصر.

وأشاد الطيار محمد منار بدور القيادة السياسية والحكومة المصرية فى دعم قطاعى الطيران والسياحة وتشجيع الاستثمارات مضيفاً أن وزارة الطيران تسعى لمنح العديد من التسهيلات المناسبة للمستثمرين من أجل تحفيز الحركة الجوية والسياحية والعمل على تذليل العقبات التي قد تواجههم.

واستهل الدكتور خالد العناني حديثه بتوجيه الشكر لوزير الطيران المدني على دعمه وتعاونه الدائم لقطاع السياحة وخاصة من خلال الجهود الكبيرة التي توليها وزارة الطيران المدني للقطاع والتي ساهمت في زيادة الطلب على السفر إلى المقاصد السياحية المصرية.

وأشار إلى أن ربط المقاصد السياحية المصرية ببعضها البعض يساهم في خلق منتج سياحي متكامل يجمع بين الأنماط السياحية المختلفة مثل دمج السياحة الثقافية بالسياحة لشاطئية والترفيهية وهو ما يعد مطلباً أساسياً من جانب منظمي الرحلات والسائحين.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان آليات تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى جمهورية مصر العربية من خلال توفير حزمة من التخفيضات التي تسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري وجذب مزيد من الحركة الجوية والسياحية من الأسواق الخارجية إلى مصر فضلًا عن تذليل جميع الصعوبات أمام مشغلي الرحلات السياحية والمستثمرين السياحيين .

وخلال اللقاء استمع الوزيران لآراء ومقترحات المستثمرين السياحيين لزيادة أعداد السائحين لمناطق الجذب السياحى كما تم مناقشة آليات تشغيل رحلات جوية جديدة من بعض الدول الأوربية إلى مدينة الأقصر لتشجيع السياحة الثقافية .

وقد وجه المستثمرون الشكر لوزيرى الطيران المدنى والسياحة والآثار على الجهود الكبيرة والمبادرات التى تقوم بها الوزارتان بالتنسيق بينهما لدعم قطاعى الطيران والسياحة وتنشيط حركة السفر والسياحة

حضر اللقاء باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية وحسين الشريف رئيس شركة إير كايرو وأحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء وأحمد نبيل معاون وزير السياحة لشئون الطيران ولفيف من قيادات الوزارتين وعدد من المستثمرين السياحيين.

بعد تخفيف قيود الجائحة.. الخطوط القطرية تشارك في سوق السفر العربي 2022

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، عن مشاركتها في معرض "سوق السفرالعربي 2022"، الذي ينعقد هذا العام، خلال الفترة من 9 إلى 12 مايو في مدينة دبي، وذلك بعد تخفيف القيود المفروضة على السفر نتيجة لجائحة كوفيد-19، لتستعرض تجربة السفر على رحلاتها بالإضافة إلى تجربة الواقع الافتراضي في مطار حمد الدولي الذي حاز بدوره مؤخراً على لقب "أفضل مطار في العالم".

وتسيّر الخطوط القطرية رحلاتها الجوية عبر مطار حمد الدولي، ودشّنت وجهاتٍ جديدة إلى شبكة وجهاتها العالمية المتنامية، كما أبرمت العديد من الشراكات مع عدد من الشركات بما في ذلك خطوط ألاسكا الجوية، والخطوط الجوية الأمريكية، وخطوط جيت بلو الجوية، بالإضافة إلى عضوية تحالف الطيران العالمي oneworld.

وأصبحت الخطوط الجوية القطرية بعد جائحة كورونا الوبائية واحدة من أكبر شركات الطيران في العالم وفقاً لمؤشر عائدات المسافرين لكل كيلومتر (RPKs)، كما لعبت الخطوط الجوية القطرية دوراً محورياً خلال جهود الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد – 19.

وتنطلق فعاليات النسخة التاسعة والعشرين من معرض سوق السفر العربي لهذا العام 2022، تحت شعار "مستقبل السفر والسياحة الدولية" بتعاون وثيق مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لمناقشة الاتجاهات الحالية واستكشاف الفرص طويلة الأجل في مجالات السفر والتنقل والسياحة والضيافة والأحداث والمعالم السياجية وذلك على أرض مركز دبي التجاري العالمي .

وتقام نسخة هذا العام بحضور 1500 عارض وممثلين من 112 دولة، فيما سيتبع النسخة الحضورية من المعرض انعقاد النسخة الافتراضية في / 17 - 18 مايو/ حيث من المتوقع أن يتجاوز الحضور 20 ألف زائر.

الوكالة الأوروبية للسلامة تجدد اعتماد أجهزة السيميليتور بأكاديمية مصر للطيران

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في تجديد اعتماد الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) لأجهزة الطيران التمثيلي " السيميليتور " بالأكاديمية من الطرازات التالية لطائرات إيرباص :

A220/300- A320/200 A330/200-A340/300

جدير بالذكر أن جهاز الطيران التمثيلي من طرازA320-200يتم تجديد اعتماده من الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران للعام الحادي والعشرين علي التوالي.

أما بالنسبة لجهاز الطيران التمثيلي من طراز A220-300 فهو أحدث الأجهزة المنضمة للأكاديمية والوحيد من نوعه في الشرق الأوسط.

ومن ناحية أخرى قامت الأكاديمية بالتعاقد علي تحديث جهاز الطيران التمثيلي من طـراز A330/200 بإضافة خاصية الـ Full Stall, Icing & UPRT ليتوافق مع أحدث التشريعات المحلية والدولية الخاصة بأجهزة الطيران التمثيلي وتدريب الطيارين.

ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع في أغسطس المقبل حيث ستكون بذلك كافة أجهزة الطيران التمثيلي بأكاديمية مصرللطيران للتدريب متوافقة مع أحدث التشريعات المحلية والدولية.

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