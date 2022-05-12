غدا انطلاق أكبر تجمع للدراجات النارية في مصر والشرق الأوسط للموسم العاشر

ينطلق غد الجمعة ١٣ مايو أكبر تجمع للدراجات النارية في مصر والشرق الأوسط للموسم العاشر على التوالي (BIkEWEEK) وبمشاركة ٣٠٠٠ دراجة نارية تحت شعار " تحيا مصر" وبإشراف الاتحاد المصري للدراجات النارية عبر بوابات العين السخنة مرورا بمدينة الجلالة حتى بورتو السخنة.

يهدف هذا التجمع الكبير للدراجات النارية إلى إظهار شبكة الطرق الحديثة التي تم إنشاؤها في عهد السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي والتي أصبحت تضاهى كبرى الدول العالمية.

ويتم هذا الحدث الكبير بالتنسيق بين الشركة الوطنية للطرق والاتحاد المصري للدراجات النارية كل عام.

ومن جانبه أبدى وائل طامو عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات النارية عن عميق شكره لكل مجتمع الدراجات النارية في مصر وكل الجروبات على هذا الإعداد الجيد لهذا الحدث الكبير من أجل ظهورهم بشكل متميز ويليق بسمعة مصر أمام العالم.

ومن جانبه أكد ابراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية عن تقديره لدور الدولة المصرية في تنظيم مثل هذه الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى على أرض مصر للمرة العاشرة على التوالي.