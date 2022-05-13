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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسعاد يونس تشارك في مسلسل "بيت ماما"

اسعاد يونس
اسعاد يونس

تستعد الفنانة إسعاد يونس، للمشاركة في لبطولة مسلسل جديد بعنوان "بيت ماما" وهو عمل درامي من 45 حلقة، ومن المقرر التجهيز له خلال الفترة القليلة المقبلة.

المسلسل فكرة يسري الفخراني، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن.

وكانت إسعاد يونس، قد حرصت على توجيه التهنئة لجمهورها بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

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وكتبت اسعاد، عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "كل عيد فطر واحبابي جميعا بالف خير وسلام وامان".

يذكر أن ظهرت اسعاد يونس، في مسلسل الاختيار ٣، وكانت أبرز الأعمال السينمائية لها كل من فيلم "أبنا وأبنتي والحب، الجريمة لم تكتمل، وانتهى الحب، المرايا، دعاء المظلومين، ليلة القبض على بكيزة، جدعان باب الشعرية، ناس هايصة وناس لايصة، المجنونة، عسل الحب المر، غريب ولد عجيب، فتوة درب العسال، فوزية البرجوازية، أبو الدهب، إنظار بالقتل، أيام السادات، عمارة يعقوبيان، زهايمر، من أجل زيكو، و 200 جنية".

اسعاد يونس الفنانة إسعاد يونس بيت ماما عيد الفطر عيد الفطر المبارك

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