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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في عيد ميلاد صاحبة السعادة..قصة التاكسي مع إسعاد يونس فى فيلم الأفوكاتو

في عيد ميلاد صاحبة
في عيد ميلاد صاحبة السعادة..قصة التاكسي مع إسعاد يونس

من لا يعرف “حكاية ميزو”، “ليلة القبض على بكيزة وزغلول"، “المستول”، “عمارة يعقوبيان”، “زهايمر"، “أيام السادات”، “احنا بتوع الأتوبيس”، و"الأفوكاتو"، أعمال محفورة في الذاكرة طلت علينا من خلالها صاحبة السعادة، متعددة المواهب والنجاحات المختلفة، من ممثلة، لمنتجة، لمقدمة برامج فذة، وغيرها من النماذج الناجحة للفنانة الكبيرة إسعاد يونس على مدار سنوات، حصدت فيها حب واحترام الكثيرين من محبيها قبل منافسيها.

فيلم الأفوكاتو

بحلول عيد ميلادها اليوم الموافق 12 من أبريل، تعيد صاحبة السعادة إلى أذهاننا أعمال فنية ارتبطت بذاكرتنا، مع كبار نجوم الوطن العربي، على رأسهم الزعيم عادل إمام فى واحد من أهم الأعمال السينمائية في حقبة الثمانينات من القرن الماضي.

فيلم الأفوكاتو

 

ظهرت صاحبة السعادة فى دور شقيقة الأفوكاتو “حسن سبانخ” الذى يجسد دوره الفنان عادل إمام، التى ترغب فى الزواج من “محمد الشرقاوي” مساعد شقيقها، ولكي تنجح فى الوصول لذلك وافقت على استخدامها ضمن أحداث الفيلم على أن تكون زوجة “حسونة محرم” الذى قام بدوره الراحل حسين الشربيني، لكي يحصل على البراءة من الإتجار فى المخدرات، وتتغير أحداث الفيلم عكس المتوقع.

فيلم الأفوكاتو

يعد “سبانخ” المحام الأشهر في تاريخ السينما المصرية، ما من قضية إلا ويكسبها ويحقق البراءة للمتهم، ولكن ميتم حبسه بسبب تجاوزه الدائم على أعضاء لجنة المحكمة ضمن أحداث الفيلم الكوميدي " الأفوكاتو ".

 

فيلم الأفوكاتو

وتظهر سيارة أجرة شهيرة برزت كثيراً ضمن أحداث فيلم "الأفوكاتو"، عندما ركبت عطية التى قامت بدورها "يسرا" السيارة، وهي تجري مسرعة إلى المستشفى المتواجد بها زوجها، وللعلم فالسيارة الأيقونية أنتجتها الشركة الإيطالية لصناعة السيارات فيات FIAT، أقدم وأعرق شركات صناعة السيارات في العالم.

 تأسست فيات عام 1899 ببلدة تورينو الإيطالية لذا أطلق عليها اسم FIAT كاختصار لمصنع السيارات الإيطالية بتورينو والتي تعنيFABBRICA ITALIANA AUTOMOBILI TORINO.

فيلم الأفوكاتو

حصدت فيات FIAT الإيطالية شهرة واسعة خاصة في محيط دول الشرق الأوسط بعد إنتاجها للطراز الأسطوري FIAT 124، وهي السيارة التي مازالت بتنافس وبقوة شديدة في السوق المصرية للسيارات المستعملة بالرغم من توقف إنتاجها في العام 1969، ويتم بيعها حاليًا بسعر يتراوح بين 21 ألف جنيه وحتى 38 ألف جنيه ويتوقف سعرها ذلك بالطبع حسب موديل السيارة والحالة العامة لها..

فيلم الأفوكاتو

عملت السيارة FIAT 124 في حقبة إصدارها بقوة الدفع الأمامية حينما كانت جميع السيارات تعمل بقوة الدفع الخلفية، وهذا ما ميزها بخفة أكثر عن باقي إصدارات هذا الوقت، وأيضًا لتصميم هيكلها المرتفع بشكل ملحوظ عن سطح الأرض حتي يقيها الصدام بالمطبات والمرتفعات والطرق المتعرجة، فقد اعتمد تصميمها من الداخل على محرك مثبت بطول السيارة، و علبة التروس مثبتة في مقدمة هذا المحرك لتستطيع تحويل الحركة من طولية إلى عرضية حتى تقوم بتغذية عجلات هذه السيارة.

فيلم الأفوكاتو

جاءت السيارة FIAT 124  بخيارين من المحركات، كلاهما يتكون من 4 أسطوانات، ولكن المحرك الأول يأتي بسعة 1116 سي سي، يستطيع أن يولد قوة قدرها 55 حصانًا، وعن المحرك الثاني فهو بسعة 1290 سي سي، ويتصل كلا محركيها بناقل حركة يدوي الأداء من 4 سرعات.

فيلم الأفوكاتو

جدير بالذكر أن الزعيم عادل إمام شاركه فى بطولة فيلم الأفوكاتو مجموعة من كبار نجوم الفن، من بينهم " يسرا، إسعاد يونس، حسين الشربيني، صلاح نظمي، محمد الشرقاوي، علي الشريف، يوسف عيد، حمدي يوسف، حجاج عبد العظيم، سامي عطايا، نبوية السعيد "، ومن تأليف وسيناريو وحوار و إخراج أيضًا رأفت الميهي، وتم عرض فيلم الأفوكاتو لأول مرة بدور العرض السينمائية في 1 نوفمبر من العام 1983.

صاحبة السعادة اسعاد يونس فيات فيات FIAT FIAT FIAT 124

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