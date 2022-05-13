صحف السعودية : مكافحة الإرهاب تمثل أولوية عالية في جهود المملكة على كافة الأصعدة.. رؤية 2030 ردت على المشككين فى جدواها وأنجزت نجاحات اقتصادية في وقت قياسي

ركزت الصحف السعودية الصادرة اليوم على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي, وقالت صحيفة "الرياض في افتتاحيتها بعنوان (استدامة الرؤية) : واجهت رؤية المملكة 2030 في بداياتها حملات تشكيك ممنهجة، وأطلق المتطفلون سياط نيرانهم لتقويضها حتى قبل أن تبدأ، ففي الداخل كان هناك من يخشى التغيير، وفي الخارج هناك من تسوؤه نجاحات المملكة.



وأضافت : إن ما حققته الرؤية من مكتسبات على أرض الواقع يثبت أنها رؤية المستقبل بما أنجزته من نجاحات في وقت قياسي، ومن ذلك ما يشهده الاقتصادي السعودي من نمو مضطرد في مختلف القطاعات، رغم الأزمات التي عصفت بالعالم.



وأوضحت : ما يدل على أن الطريق ممهد لمواصلة النجاحات في ظل التدابير التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التأثيرات المحتملة على الاقتصاد، إلى جانب تعظيم الإيرادات الحكومية وتنويعها، وتحقيق التوازن المالي، ورفع كفاءة وتعزيز الإنفاق الحكومي، ومراجعة المشروعات الحكومية والتأكد من تحقيقها للأثر الإيجابي وانعكاسها على رفاهية المواطنين، إضافة إلى طرح العديد من المبادرات وفي مقدمتها حزم التحفيز للقطاع الخاص.



وختمت : إن المنجزات التي تحققت خلال سنوات الرؤية أظهرت فارقاً تنموياً ملحوظاً، يتمحور حول الاستدامة والازدهار والابتكار وقيادة الأعمال، وهو ما يعني مزيداً من التطور والنمو المتسارعين والتنوع الاقتصادي.

التحالف الدولي



وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها بعنوان (التحالف الدولي) : مكافحة الإرهاب تمثل أولوية عالية في جهود المملكة على كافة الأصعدة، وقدمت بالداخل نجاحا منقطع النظير في استئصاله بضربات أمنية استباقية قوية لعناصره، والتصدي التشريعي والسيبراني لجرائم الترويج والتمويل وغسل الأموال بخطوات ومنجزات أمنية إستراتيجية، لتنعم، ولله الحمد، بالأمن الوارف، وحرصها الدائم على التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وتنظيماته ومواجهة جذور التطرف، وتعزيز نشر قيم الإسلام السمح من الوسطية والاعتدال والتعايش، وفي ذلك بذلت المملكة الكثير من المواقف والمبادرات داخليا وعالميا، ومنها إنشاء ودعم المراكز المتخصصة والتنسيق مع الدول في هذا الاتجاه.



وأضافت : هذه المواقف الثابتة، أكد عليها مجددا وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وتقدير المملكة للدور الكبير الذي يقوم به هذا التحالف في القضاء على امتداد التنظيم الإرهابي وانتشاره في العراق وسوريا، مع ضرورة عدم إغفال التهديد الكامن وأخطار شروره القائمة، ما يستدعي من الجميع مواصلة الجهود والتنسيق لمحاصرة انتشاره ومنع تمويله، واستمرار مكافحة أيديولوجيته الضالة المنحرفة عن تعاليم الدين الحنيف والقيم الإنسانية، حتى القضاء عليه وتخليص العالم من شروره.