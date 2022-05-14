حبس شخص لحيازته هيروين وآيس وفرد خرطوش بعين شمس

قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس بمنطقة عين شمس.

وأمرت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) حال تواجده بالمنطقة سكنه ، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الآيس – ميزان حساس – مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).



بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع ، والهاتفان لتسهيل الإتصال بعملائه ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.