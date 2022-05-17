انتهاء إنشاء المرحلة الأولى من أكبر محطات تحلية المياه في مصر

قال المهندس مصطفى عبدالفتاح رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، انه تم الانتهاء من إنشاء المرحلة الاولي في أكبر محطات تحلية المياه في مصر بمنطقة الكيلو 17 غرب العريش بطاقة إنتاجية 100 ألف متر مكعب/يوم كمرحلة أولى، حيث يجري العمل علي تشغيل المحطة قريبا.

المحطة تُحوِّل الضخ الأسبوعي لمياه الشرب إلى يومي

وقال عبد الفتاح، إن إنتاج هذه المحطة سيقضي على نظام الضخ الأسبوعي لمياه الشرب وسيتحول الضخ إلى "يومي" على مدار الـ24 ساعة ليكفي احتياجات المواطنين.

وأكد أن الكميات المنتجة حاليا من المياه تكفي احياء المدينة بشكل منتظم، حيث ستتم عمليات ضخ المياه للمنازل بشكل منتظم، مشيرا الي ان مشكلة انقطاع المياه عن بعض المناطق في الاحياء بمدينة العريش يرجع إلى غلق بعض المواطنين لمحابس خطوط المياه .

وأضاف ان غلق المحابس يتسبب في حدوث مشاكل عدة تم رصدها بالفعل في عدة مناطق بالعريش والنسبة الأكبر كانت بمنطقتي الصفا والسمران.

وأكد ان الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ عمليات تأمين لأماكن المحابس بشكل يمنع التلاعب بها لضمان انتظام وصول المياه الي مختلف المناطق في احياء العاصمة .