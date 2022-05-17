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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. علامة في العين تشير إلى الإصابة بالكوليسترول.. 30 مليون مصري مصابون بالقاتل الصامت.. 5 أطعمة لعلاج ضغط الدم المرتفع

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

دراسة تكشف عن علامة في العين تشير إلى إصابتك بالكوليسترول

يحتاج جسمك إلى الكوليسترول وهو نوع من الدهون، ليعمل بشكل صحيح، ومع ذلك ، فإن وجود الكثير من الكوليسترول في الدم يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك.

اليوم العالمي لضغط الدم.. جمال شعبان: 30 مليون مصري مصابون بالقاتل الصامت

يحتفل العالم اليوم 17 مايو باليوم العالمي لضغط الدم، و نشر الوعي والاهتمام برعاية الأمراض وخاصة الأمراض المزمنة. ففى إطار هذا قالت الدكتور جمال شعبان استشارى القلب وعميد معهد القلب السابق إن اليوم هو اليوم العالمي لضغط الدم المرتفع. 

زيت شجرة الشاي.. ميجان ماركل لا تتخلى عنه.. مطهر ويمنع العدوى

تسافر ميجان ماركل والأمير هاري إلى المملكة المتحدة الشهر المقبل لحضور اليوبيل البلاتيني للملكة مع أطفالهما أرشي وليلي، وهناك عنصر واحد لا تستطيع دوقة ساسكس السفر بدونه وهو زيت شجرة الشاي.

 

الفواكه المسموح بها لمرضى السكر.. تعرف عليها

يعد مرض السكري من النوع 2 مرضًا شائعًا في الوقت الحاضر ، وللحفاظ على صحة جيدة ، يجب على مريض السكري من الدرجة الثانية الاهتمام بنظامه الغذائي. 

 

في يومه العالمي.. 5 أطعمة لعلاج ضغط الدم المرتفع

يصادف 17 مايو من كل عام، اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، لجلب الوعي والاهتمام بهذا الوباء الصامت. ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعد ارتفاع ضغط الدم سببًا رئيسيًا للوفاة المبكرة، ويعاني ما يقرب من 1.13 مليار شخص في جميع أنحاء العالم حاليًا من ارتفاع ضغط الدم.

 

بعد انتشارها.. علامات توضح الفرق بين المكياج الأصلي والمجهول

علامات توضح الفرق بين المكياج الأصلي والمجهول.. سؤال تصدر الترند على مؤشر البحث جوجل بعد القبض على فتاة الوكالة بتهمة بيع مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بأسعار رخيصة.

 

في اليوم العالمي له.. قائمة أطعمة ممنوعة لمرضى ضغط الدم المرتفع

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة لدى الكثير منا، ويمكن أن يساعدك تجنب بعض الأطعمة في خفض ضغط الدم، وفي يومه العالمي نستعرض في هذا التقرير قائمة أطعمة يجب تجنبها.

 

دراسة: عرضان من أعراض كورونا يمكن أن يستمرا شهورا بعد الشفاء

قالت دراسة جديدة، إنه حتى عندما تنخفض حالات فيروس كورونا، ويبلغ معظم المرضى عن أعراض خفيفة، فإن احتمال الإصابة بـ COVID لفترة طويلة لا يزال مرتفعًا، منذ أن أظهرت الدراسات أنه حتى الإصابة الخفيفة بـ SARS-CoV-2 يمكن أن تسبب كورونا لفترة طويلة.

 

بين المسموح والممنوع.. أفضل 10 أطعمة لمرضى السكر وكيفية علاجه بالأعشاب

أفضل 10 أطعمة لمرضى السكر، يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي صحي مرضى السكر على تجنب مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم والمضاعفات المصاحبة له. 

 

الخضار المسموح به لمرضى السكر .. تعرف عليه

يساعد اتباع نظام غذائي صحي مرضى السكر على تجنب مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم والمضاعفات المصاحبة له، كشف موقع هيلثي عن أفضل أنواع الخضار المسموح بها لمرضى السكر.

 

أفضل نظام لضغط الدم المرتفع.. ما هي حمية داش ؟

في اليوم العالمي لـ ارتفاع ضغط الدم، يبحث المرضى على أنظمة غذائية تساعد في التحكم بالضغط، أو علاجه نهائيا لأنه يشكل مخاطر صحية كالإصابة بالنوبات القلبية.

 

احترس.. 4 عناصر إذا تناولتها يوميا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

قالت دراسة جديدة، إن الابتعاد عن بعض الأطعمة قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان، على الرغم من إمكانية إصابة أي شخص بالسرطان، إلا أن هناك تركيزًا متزايدًا على الدور الذي يلعبه النظام الغذائي في التأثير على المخاطر.
 

أبرزها تقوية القلب والعضلات.. تعرف على فوائد حمام ملح إبسوم

يعد ملح إبسوم من أكثر أنواع الملح المستخدمة فى علاج العديد من الأمراض والمشكلات الجسدية ويعرف باسم الملح الإنجليزي فى العديد من الدول.

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