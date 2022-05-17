أبرزها تقوية القلب والعضلات.. تعرف على فوائد حمام ملح إبسوم

يعد ملح إبسوم من أكثر أنواع الملح المستخدمة فى علاج العديد من الأمراض والمشكلات الجسدية ويعرف باسم الملح الإنجليزي فى العديد من الدول.



ويتم عمل حمام ملح إبسوم من خلال إذابته، في ماء الاستحمام لإطلاق أيونات المغنيسيوم والكبريتات وجني الفوائد منه ثم النزول فى هذا الماء.

نعرض لكم أهم فوائد حمام ملح إبسوم وذلك وفقا لما جاء فى موقع " كليفند كلينك ".



تخفيف التوتر

تخفيف التوتر يأتي من الحمام الدافئ نفسه ، يعتقد البعض الآخر أن ملح إبسوم يساعد في استقرار الحالة المزاجية وتخفيف التوتر والقلق والاكتئاب.

في الواقع ، يدعي البعض أن تناول المغنيسيوم يزيد من إنتاج السيروتونين هرمون السعادة أو الاسترخاء في دماغك.

علاج الألم العضلي

يستخدم ملح إبسوم لإرخاء العضلات وتخفيف الآلام في الكتفين والرقبة والظهر والجمجمة، وعلى سبيل المثال، من خلال إرخاء العضلات المحيطة بجمجمتك، قد يساعد المغنيسيوم الموجود في ملح إبسوم في التخلص من الصداع أو الصداع النصفي.

ويمكن أن تساعد هذه الفائدة في علاج آلام العضلات في فترة التعافي بعد التمرين.

علاج الأمراض الالتهابية

يعتقد بعض الخبراء أن المغنيسيوم مفيد لتقليل الالتهاب في الأعضاء الداخلية مما يساعد على تحسين كفاءة عملها.

الوقاية من الأمراض

يساعد هذا حمام ملح إبسوم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتحسين الهضم وحركة الأمعاء .