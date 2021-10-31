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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند الاستحمام بالماء والملح والخل؟

الاستحمام بالماء
الاستحمام بالماء والخل والملح

تقول الدكتورة باربرا كوبيكا،طبيبة التجميل ومؤلفة كتاب The Bath Project: أن الاستحمام بالماء و الملح و الخل   بالأخص  من أملاح إبسوم (كبريتات المغنيسيوم) وخل التفاح الخام وملح الكوشر (ملح طهي خالٍ من الإضافات) لمدة نصف ساعة مفيد للغاية.

حيث تحتوي أملاح إبسوم على نسبة عالية من المغنيسيوم ، مما يساعد على استرخاء العضلات وخفض ضغط الدم، في حين أن هناك القليل من الأدلة العلمية على أن المغنيسيوم الموجود في أملاح إبسوم يمكن امتصاصه عن طريق الاستحمام ، فقد كان علاجًا للأوجاع والآلام لأجيال. 

يقول الدكتور كوبيكا أن هناك بعض الفوائد: يمكن أن يساعد ملح الكوشير عن طريق تقليل احتباس الماء ، في حين أن خل التفاح غني بحمض الماليك ، وهو مقشر يساعد المنتجات الأخرى ، مثل المرطبات ، على اختراق الجلد ، ويمكن أن يساعد في استعادة الجلد،  توازن الأس الهيدروجيني الطبيعي، وفقا لما نشر في dailymail.

يقترح الدكتور كوبيكا استخدام ما يصل إلى 200 جرام من ملح البحر أو ملح الهيمالايا بدلاً من أملاح إبسوم، كما تنصح بالبدء بـ 50 مل من خل التفاح ، بما يصل إلى 250 مل إذا كانت بشرتك تتحمل ذلكأما  مع أملاح إبسوم ، أي شيء من 200 جرام إلى 1 كجم مناسب.

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فوائد الاستحمام  بـ خل التفاح؟

منذ آلاف السنين ، استخدم الأشخاص في جميع أنحاء العالم الخل للأغراض الطبية. اليوم ، بدأ العلماء للتو في التحقيق في الاستخدامات الممكنة لـ للخل  لعلاج الأمراض الجلدية مثل عدوى الخميرة، قشرة رأس، الأكزيما.

وجدت دراسة بحثية أجريت عام 2018 ، أنه يمكن استخدام خل التفاح لعلاج الالتهابات التي تسببها سلالات شائعة من البكتيريا. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يوصي الأطباء بعلاجات خل التفاح لمرضاهم.

- عدوى الخميرة والتهاب المهبل الجرثومي

تحدث عدوى الخميرة والتهاب المهبل الجرثومي بسبب فرط نمو الفطريات أو البكتيريا في المهبل،  تحدث هذه الالتهابات عندما تتغلب البكتيريا السيئة على البكتيريا السليمة ، مثل خميرة المبيضات.

وجدت دراسة أجريت عام 2018 أجريت خارج جسم الإنسان أن خل التفاح يمنع نمو عدة أنواع من البكتيريا والمبيضات، وجدت هذه الدراسة أن خل التفاح كان أكثر فعالية ضد الخميرة عند مزجه 1: 1 بالماء.

- رائحة الجسم

تحدث رائحة الجسم عندما يختلط العرق بالبكتيريا الصحية الموجودة على جلدك، قد يقتل خل التفاح بشكل فعال عدة أنواع من البكتيريا الموجودة في جسمك، فإن أخذ حمام خل التفاح يمكن أن يساعد بشكل طبيعي في التخلص من بعض هذه البكتيريا ، على الأقل مؤقتًا،  إنه بديل طبيعي جيد لمزيلات العرق ، والتي تحتوي أيضًا عادةً على عوامل مضادة للبكتيريا.

- الأكزيما

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بالأكزيما لديهم درجة حموضة أعلى في الجلد ، مما يعني أن الحاجز الوقائي ليس حمضيًا كما ينبغي.، خل التفاح هو حمض خفيف عند استخدامه موضعيًا ، يمكن أن يساعد في استعادة الحاجز الواقي لبشرتك.

في حين أن بعض الأشخاص المصابين بالأكزيما أفادوا بتحسن الأعراض بعد حمام خل التفاح ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد فوائده.

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