يزيد من قوة العظام .. تعرف على فوائد الملح الخشن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد الملح الخشن.

فوائد الملح الخشن ما يلي :-

· يحسّن عمليّة الهضم، كما يستعمل كمليّن للأمعاء، وفاتح للشهيّة، ولعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

·يحافظ على درجة الحموضة بالجسم، ويسهل امتصاص المعادن بالجسم.

· يوازن بين ضغط الدم المرتفع و المنخفض، ممّا يساعد على استقرار ضغط الدم.

· يقضي على الخلايا الميتة و الدهون بالجسم، كما يقلّل الرغبة بالأكل، فيساعد على فقدان الوزن.

· يدخل في علاج الروماتيزم، والهربس، وتهيّج الجلد الناتج عن لدغات الحشرات.

. يقضي على الديدان في المعدة عندما يضاف لليمون، كما يوقف التقيّؤ. يفيد في حالة الإنفلونزا.

·يخفف من آلام الحلق وتورمه، كما يدخل في علاج أمراض الجهاز التنفسيّ، والجيوب الأنفيّة.

· يعد معطر للفم، ومبيض للأسنان.

·يتغلب على تقلصات وتشنّجات العضلات المؤلمة.

· يحسن من جهاز المناعة، والتنفسيّ، والدورة الدمويّة أيضاً.

·يزيد من قوة العظام والأنسجة الضامّة.

· يساعد على الاسترخاء عن طريق خلطه بماء الاستحمام.

· يزيل السموم من الجسم.

. يزيل الخلايا الميتة والأوساخ من الشعر، عن طريق خلطه مع الشامبو الخاصّ بك، وغسله بالماء البارد بعد ذلك.

· استعمال الملح الفارسيّ علاجياً لعلاج تضخم الجلد، اعصري ليمونة، وأضيفي لها الزنجبيل، والملح الصخري، ويتمّ شربه في الصبح والمساء.

· لإزالة الإصفرار تحت الأظافر، فيجعلها تبدو بشكل أجمل.

· استعماله الملح الفارسيّ جمالياً يستعمل لعمل سبا للجسم، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن.