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إلهام أبو الفتح
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مرأة

يزيد من قوة العظام .. تعرف على فوائد الملح الخشن

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد الملح الخشن. 

فوائد الملح الخشن ما يلي :-

· يحسّن عمليّة الهضم، كما يستعمل كمليّن للأمعاء، وفاتح للشهيّة، ولعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.

·يحافظ على درجة الحموضة بالجسم، ويسهل امتصاص المعادن بالجسم.

 · يوازن بين ضغط الدم المرتفع و المنخفض، ممّا يساعد على استقرار ضغط الدم.

 · يقضي على الخلايا الميتة و الدهون بالجسم، كما يقلّل الرغبة بالأكل، فيساعد على فقدان الوزن.

 · يدخل في علاج الروماتيزم، والهربس، وتهيّج الجلد الناتج عن لدغات الحشرات.

 .  يقضي على الديدان في المعدة عندما يضاف لليمون، كما يوقف التقيّؤ. يفيد في حالة الإنفلونزا.

 ·يخفف من آلام الحلق وتورمه، كما يدخل في علاج أمراض الجهاز التنفسيّ، والجيوب الأنفيّة.

 · يعد معطر للفم، ومبيض للأسنان.

 ·يتغلب على تقلصات وتشنّجات العضلات المؤلمة.

 · يحسن من جهاز المناعة، والتنفسيّ، والدورة الدمويّة أيضاً.

 ·يزيد من قوة العظام والأنسجة الضامّة.

 · يساعد على الاسترخاء عن طريق خلطه بماء الاستحمام.

 · يزيل السموم من الجسم.

 . يزيل الخلايا الميتة والأوساخ من الشعر، عن طريق خلطه مع الشامبو الخاصّ بك، وغسله بالماء البارد بعد ذلك.

 · استعمال الملح الفارسيّ علاجياً لعلاج تضخم الجلد، اعصري ليمونة، وأضيفي لها الزنجبيل، والملح الصخري، ويتمّ شربه في الصبح والمساء.

 · لإزالة الإصفرار تحت الأظافر، فيجعلها تبدو بشكل أجمل.

 · استعماله الملح الفارسيّ جمالياً يستعمل لعمل سبا للجسم، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن.

الملح الخشن الجهاز الهضمي جهاز المناعة فقدان الوزن فوائد الملح لجهاز الهضمى

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