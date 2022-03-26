يزيد من قوة العظام .. تعرف على فوائد الملح الخشن

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية الصحية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، فوائد الملح الخشن.
فوائد الملح الخشن ما يلي :-
· يحسّن عمليّة الهضم، كما يستعمل كمليّن للأمعاء، وفاتح للشهيّة، ولعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي.
·يحافظ على درجة الحموضة بالجسم، ويسهل امتصاص المعادن بالجسم.
· يوازن بين ضغط الدم المرتفع و المنخفض، ممّا يساعد على استقرار ضغط الدم.
· يقضي على الخلايا الميتة و الدهون بالجسم، كما يقلّل الرغبة بالأكل، فيساعد على فقدان الوزن.
· يدخل في علاج الروماتيزم، والهربس، وتهيّج الجلد الناتج عن لدغات الحشرات.
. يقضي على الديدان في المعدة عندما يضاف لليمون، كما يوقف التقيّؤ. يفيد في حالة الإنفلونزا.
·يخفف من آلام الحلق وتورمه، كما يدخل في علاج أمراض الجهاز التنفسيّ، والجيوب الأنفيّة.
· يعد معطر للفم، ومبيض للأسنان.
·يتغلب على تقلصات وتشنّجات العضلات المؤلمة.
· يحسن من جهاز المناعة، والتنفسيّ، والدورة الدمويّة أيضاً.
·يزيد من قوة العظام والأنسجة الضامّة.
· يساعد على الاسترخاء عن طريق خلطه بماء الاستحمام.
· يزيل السموم من الجسم.
. يزيل الخلايا الميتة والأوساخ من الشعر، عن طريق خلطه مع الشامبو الخاصّ بك، وغسله بالماء البارد بعد ذلك.
· استعمال الملح الفارسيّ علاجياً لعلاج تضخم الجلد، اعصري ليمونة، وأضيفي لها الزنجبيل، والملح الصخري، ويتمّ شربه في الصبح والمساء.
· لإزالة الإصفرار تحت الأظافر، فيجعلها تبدو بشكل أجمل.
· استعماله الملح الفارسيّ جمالياً يستعمل لعمل سبا للجسم، وذلك لاحتوائه على العديد من المعادن.