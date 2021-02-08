ملح ابسوم.. علاج آلام كعب القدم من مطبخك بدون مسكنات

الإصابة بنتوءات الكعب والتى أحيانا لا يلاحظها أحد ولا يتم اكتشافها إلا من خلال الأشعة السينية على الرغم من تسببها فى آلام شديدة.





وتشمل طرق علاج الم كعب القدم تناول الأدوية المضادة للالتهابات لإزالة رواسب الكالسيوم. وإليك بعض الحلول الطبيعية التي تساعدك على التعامل مع الألم:





ملح ابسوم



يمكنك نقع القدمين في زيت بذر الكتان الدافئ ووضعها على كعبك. هذه علاجات شعبية مجربة وحقيقية لجميع أنواع الأوجاع والآلام.





شاي البابونج





يمكنك تجربة شاي البابونج لتهدئة أعصاب قدميك وتعزيز النوم السليم وييساعد تلك الشاى أيضا على إسترخاء العضلات بسرعه .







- علاج كغب القدم بالبصل







ويمكنك تقشير البصل وتقطيعه إلى نصفين وقومى بتسخين بعض من زيت الزيتون وضعي البصل على منطقة الكعب المتألمه و افعلى هذا قبل النوم لمدة سبع ليال





أعشاب



جربى الزيوت المضادة للالتهابات مثل النعناع يشتهر المنثول بتوفير الإحساس بالبرودة على الجلد ويعمل على مستقبلات الألم في الجسم للمساعدة في تخفيف الألم فهو مسكن طبيعي للآلام ومضاد طبيعي للالتهابات و استعادة العضلات.





توجد هذه المادة بشكل طبيعي في الجسم وتستخدم في المكملات الغذائية والكريمات لخصائصها المضادة للالتهابات وتسكين وعلاج الم كعب القدم





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