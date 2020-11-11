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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأحمر فى الشتاء؟

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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رنا عصمت
قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد البصل الأحمر.

وفيما يلي بعض فوائد البصل خاصة في فصل الشتاء.

من المعروف أن فيتامين سي يحارب نوبات البرد ويقضي عليها، ولذلك يجب علينا تناول البصل باستمرار خلال فصل الشتاء لأنه يحتوي على مواد نباتية تحسن عمل فيتامين (ج) وامتصاصه في الجسم, مما يعزز الجهاز المناعي ضد العديد من الأمراض.

والبصل هام لمرضى السكري فهو يحتوي على الكروم الذي ينظم نسبة السكر في الدم.

أما بالنسبة لالتهاب الحلق والحنجرة، فيعمل البصل كمضاد حيوي طبيعي للقضاء على مثل هذه الإلتهابات.

ـ وينصح الأطباء بإضافة البصل الطازج لطعامك, فهو يحفز إنتاج الكوليسترول النافع, مما يحسن صحة القلب.

ولمشكلات المعدة يستطيع البصل أن يخلصك من آلام المعدة، ويمنع خطر الإصابة بقرحة المعدة.

بالنسبة للبصل الأخضر الطازج فهو يحتوي على نسبة عالية من فيتامين (أ), الضروري لصحة جسمك ونمو طفلك أيضًا.

- استخدم القدماء البصل كلبخة لامتصاص السموم من الجسم، حيث أنهم كانوا يضعون بصلة في أسفل القدم ويربطونها جيدًا ويتركونها في أخمص القدم من المساء وحتى الصباح، حيث تعمل هذه البصلة على امتصاص السموم من الجسم، وتهدأ من ارتفاع درجة حرارة .

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