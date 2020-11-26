أضرار وضع البصل أسفل القدم

البصل من النباتات التي تستخدم في صناعة العديد من الأدوية، كما يستخدم البصل في حالات أمراض الجلد الأخرى والوقاية من السرطان وأمراض القلب، ولكن لا يوجد دليل علمي جيد يدعم هذه الاستخدامات الأخرى.





يحتوي على مواد كيميائية يبدو أنها تقلل التورم "الالتهاب"، وتقلل من ضيق الرئة لدى الأشخاص المصابين بالربو وتقلل مستويات الكوليسترول والسكر في الدم. أفاد موقع webmd، بأن البصل





تظهر معظم الأبحاث أن وضع الجل الذي يحتوي على مستخلص البصل على الجلد بمفرده أو مع مكونات أخرى لمدة 10 أسابيع على الأقل يحسن من مظهر الندبات يبدو أن تطبيق مستخلص البصل مع المكونات الأخرى لوقت أقل لا يعمل ربما تكون غير فعالة.





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يساهم تناول البصل في علاج الكثير من الأمراض مثل الربو، التهاب شعبي، معدة مضطربة، حمى، نزلات البرد، سعال، تورم (التهاب) في الفم والحلق، الجروح، فقدان الشهية، منع تصلب الشرايين.





وضع البصل في القدم

يبدو وضع البصل في جواربك غريبًا لكن بعض الأشخاص يؤكدون أنه علاج للعدوى مثل البرد أو الأنفلونزا، وفقًا للعلاج الشعبي ، إذا أصبت بنزلة برد أو نزلة برد فكل ما عليك فعله هو تقطيع بصلة حمراء أو بيضاء إلى شرائح ووضعها على أسفل قدميك وارتداء زوج من الجوارب و اترك الجوارب طوال الليل أثناء نومك حتي الصباح ستستيقظ شفيت من مرضك.





قد تنبع الفكرة العامة لوضع البصل في جواربك أيضًا من الممارسة الطبية الصينية القديمة لعلم انعكاس القدم، كانت الأعصاب الموجودة في القدمين نقطة محورية للطب الشرقي لآلاف السنين ويعتقد أنها تعمل كنقاط وصول إلى الأعضاء الداخلية.





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البصل غني بمركبات الكبريت التي تمنحه رائحة نفاذة وفقًا للتراث الشعبي ، عند وضعها على القدمين تتسلل هذه المركبات إلى الجسم ثم يقتلون البكتيريا والفيروسات وينقيون الدم تشير المقالات التي تدل على مثل هذه الادعاءات أيضًا إلى أن وضع البصل حول الغرفة سيخلص الهواء من الفيروسات والسموم والمواد الكيميائية وفقا لموقع healthline.





نصائح لتعظيم قوة الشفاء من وضع البصل في جواربك ..





استخدم البصل العضوي

تأكد من أن شرائح البصل موجودة في أسفل قدميك وليس على الجزء العلوي ، لزيادة الامتصاص الجوارب القطنية هي الأفضل وتساعد على تقليل الرائحة إذا كانت رائحة البصل تزعجك أو تزعج زوجتك، رش بضع قطرات من الزيوت الأساسية المعطرة التكميلية على جواربك من الخارج أو على وسادة قطنية.





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ماذا يحدث عند وضع بصل أسفل القدم

يُزرع البصل ويستخدم في الغذاء والدواء منذ ما يقرب من 5000 عام، قد تعلم بالفعل أن البصل هو طعام منخفض السعرات الحرارية وغني بفيتامين سي والألياف لكن الفوائد الصحية الأخرى للبصل ليست معروفة على نطاق واسع في الطب الصيني التقليدي ، يُعتقد أن البصل يوفر الطاقة ويحفز العرق والتبول لإزالة السموم من الجسم ، ولمكافحة الأمراض التي تسببها الجراثيم والفيروسات يمكن للخصائص القوية المضادة للبكتيريا والفيروسات الموجودة في البصل أن تساعد في درء الأمراض التي تتراوح من رائحة القدم إلى الأنفلونزا الشائعة.





عن طريق وضع شرائح البصل في جواربك،يمكنك تنقية الدم وسحب السموم والقضاء على المرض عندما تمتص قدميك العناصر الغذائية وحمض الفوسفوريك في البصل -تعمل ملايين النهايات العصبية في قدمك مع خطوط الطول على امتصاص وإعادة توزيع الخصائص الطبيعية للبصل في جميع أنحاء الجسم وفقا لموقع askaprepper.





قد تبدو فكرة غريبة أن تضع شريحة من البصل في جوربك قبل النوم لكن هناك قدرًا هائلًا من الأدلة على أن هذا العلاج له تأثير كبير في تقليل الآثار السلبية للعديد من الأمراض الشائعة.





هل البصل يسحب السموم من الجسم

أكد موقع snopes ، إن وضع بصلة نيئة مقطعة ملامسة لقدمك طوال الليل "ينقي دمك" ويزيل السموم ويشفي جسمك.





وجد الصينيون أن هناك آلاف النهايات العصبية الصغيرة في أسفل القدمين تعمل هذه النهايات العصبية كنقاط وصول إلى الأعضاء الداخلية، كما أنها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالجهاز العصبي، البصل له خصائص قوية مضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات، عندما تقطع بصلة وتضعها في أسفل القدم ، فإنها تعمل بشكل صحيح على إزالة السموم وشفاء جسمك.





يزيل البصل السموم من الجسم ، لأنه غني بمركبات الكبريت هذه المركبات مسؤولة عن رائحتها القوية.الت تساعد الجسم على إطلاق السموم غير المرغوب فيها وخاصة الموجودة في الكبد.





ينقي البصل الدم بينما يكون البصل بجوار قدمك ، يتم إطلاق حمض الفوسفوريك، يدخل مجرى الدم ويساعد على تنقية الدم الذي يمر عبر عروقك، كما يدعم البصل جهاز المناعة بفضل الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات للبصل ، يصبح جهاز المناعة لديك أفضل استعدادًا لمحاربة الالتهابات والالتهابات.





وضع البصل أسفل القدم للحراره

استخدم البصل الطازج يساعد الشخص المصاب على علاج الحمى ودرجات الحرارة المرتفعة من خلال وضع شرائح البصل أسفل القدم مع وضع الجورب بعناية على القدم والبصل، يجب أن يكون البصل بنفس درجة الحرارة الغرفة وليس باردا حتي يساعدك على الشفاء.





المشي بحذر إذا احتاج الشخص الذي يحمل البصل في الجورب إلى النهوض ، فامش بحذر لأن البصل زلق وقد يتسبب في إصابة، وفقا لموقع thejoyfilledmom.





علاج كعب القدم بالبصل

يجب على المرضى ببساطة أن يأخذوا شريحة من البصل وربطها ب كعب القدم هذا العلاج الطبيعي مثالي للحد من الحمى ومحاربة علامات وأعراض نزلات البرد وإزالة السموم من الجسم، أفضل طريقة للحصول على هذه الفوائد هي وضع شريحة من البصل في قاع الجورب طوال الليل.





يساعد وضع شريحة من البصل في أسفل الجورب قبل النوم على قتل الجراثيم والبكتيريا وأي مسببات أمراض أخرى قد تكون في جسمك هذه طريقة رائعة لمكافحة أعراض البرد والإنفلونزا خلال أشهر الشتاء ، ويمكن للمرضى استخدام أشياء أخرى غير الجوارب لتأمين البصل، يعمل الغلاف البلاستيكي أيضًا ولكن يمكن أن يسبب أيضًا التعرق المفرط والحكة.