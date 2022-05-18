شبانة: لاعبو الزمالك بلا طموحات.. والفريق من سيء لأسوأ

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق الكرة بنادي الزمالك يُعاني في الفترة الحالية من غياب طموحات لاعبيه، والفريق الأبيض يقدم أداء من سىء إلى أسوء.



وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بو كس المذاع على فضائية ETC ، الزمالك لم يستغل فرصة انشغال الأهلي بدوري أبطال إفريقيا من أجل توسيع الفارق مع منافسه على لقب الدوري.



وأكمل شبانة، ليس من الطبيعي أن يخسر فريق بحجم الزمالك مباريتين متتاليتين في الدوري.



واختتم شبانة بأداء لاعبي طلائع الجيش، مؤكدًا أن الفريق منظم دفاعيًا ونجح في استغلال المرتدات بسرعات لاعبيه.

وخسر نادي الزمالك بهدف للاشئ أمام نظيره طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.