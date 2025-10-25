ترويع شاب معاق بكلب شرس داخل سيارة.. ماذا حدث في الفيوم؟

لم يتوقع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة أن تتحول لحظات مروره بجوار سيارة “ربع نقل” إلى مشهد مرعب تصوره عدسة هاتف، بعدما أقدم ثلاثة أشخاص على ترهيبه بكلب شرس داخل السيارة وسط ضحكاتهم، قبل أن يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو على نطاق واسع مطالبين بسرعة ضبط المتهمين.

وبالفعل، تحركت الأجهزة الأمنية فور تداول المقطع، وتمكنت من تحديد وضبط المتورطين في الواقعة (3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – مقيمون بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم).

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الفعل بدافع “اللهو” دون نية للإيذاء، وتم بإرشادهم ضبط الكلب المستخدم والسيارة التي تبين أنها منتهية التراخيص.



وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، فيما جرى تسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة.