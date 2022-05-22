أستاذ اقتصاد: قطاع الصناعة يجب أن يقود عملية النمو الاقتصادي| فيديو

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تجربة الإصلاح الاقتصادي ناجحة بالفعل، ولكن كل التقارير التي كانت تخرج بعدها تحدثت عن ابتعاد مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن تضاؤل تنامي القطاع الخاص في مصر كان جرس إنذار مهم يجب أن نلتفت إليه.

وأشارت الدكتورة يمن الحماقي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لا يعقل أن تكون منافسة القطاع الصناعي في مصر 11% فقط، مؤكدة أن قطاع الصناعة لابد أن يقود عملية النمو الاقتصادي وإنتاج بعض الصناعات لا ترقى بحجم مصر.

وأوضحت الدكتورة يمن الحماقي، أن فتح مجالات الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام مهم جدا خاصة وأن القطاع الخاص يستطيع تشغيل العديد من القطاعات بفاعلية، لافتة إلى أن هناك قطاعات أعمال عام عديدة غير مستغلة نتيجة الإدارة غير الجيدة.