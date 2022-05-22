عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ اقتصاد: قطاع الصناعة يجب أن يقود عملية النمو الاقتصادي| فيديو

قطاع الصناعة
قطاع الصناعة

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن تجربة الإصلاح الاقتصادي ناجحة بالفعل، ولكن كل التقارير التي كانت تخرج بعدها تحدثت عن ابتعاد مشاركة القطاع الخاص، موضحة أن تضاؤل تنامي القطاع الخاص في مصر كان جرس إنذار مهم يجب أن نلتفت إليه.

وأشارت الدكتورة يمن الحماقي، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، على قناة القاهرة والناس، إلى أنه لا يعقل أن تكون منافسة القطاع الصناعي في مصر 11% فقط، مؤكدة أن قطاع الصناعة لابد أن يقود عملية النمو الاقتصادي وإنتاج بعض الصناعات لا ترقى بحجم مصر.

وأوضحت الدكتورة يمن الحماقي، أن فتح مجالات الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام مهم جدا خاصة وأن القطاع الخاص يستطيع تشغيل العديد من القطاعات بفاعلية، لافتة إلى أن هناك قطاعات أعمال عام عديدة غير مستغلة نتيجة الإدارة غير الجيدة.

الإصلاح الاقتصادى قطاع الاعمال القطاع الخاص قطاع الاعمال العام مصر قطاع الصناعة القطاع الصناعى النمو الاقتصادي استاذ اقتصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

زلزال قوي يضرب سواحل الفلبين.. تفاصيل

بايدن يوقع على مساعدات بــ 40 مليار دولار لأوكرانيا.. تفاصيل

الصحة العالمية: نتوقع المزيد من حالات جدري القرود..والمرض ينتشر عبر اتصال جسدي وثيق

ميدو يفتح النار على حكام الفار: هدف الأهلي في إنبي غير صحيح

رأي الدين في إجهاض الطفل المصاب بعيوب خلقية .. علي جمعة يرد

هاتوا حق مروة.. رجل يعتدي بوحشية على زوجته ويصيبها بجروح في رأسها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذري.. تناول الشاي بلبن يسبب الإجهاض

مصاب جدري القرود يمكنه نقل العدوى لمدة شهر

عقد قران ابنة مدحت العدل.. صور

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ