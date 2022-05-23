شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 25%.. وكرتونة البيض بـ 56 جنيها

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الدواجن بنسبة 25% في الفترة الحالية.

وأضاف “السيد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "الأزمة العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج".

وتابع رئيس شعبة الدواجن"بعد شهر رمضان انخفض الطلب على الدواجن وذلك أدى إلى انخفاض أسعار الدواجن في الأسواق".

وأكد "لا توجد مشاكل في وفرة الدواجن في الأسواق، وتحرك الدولة لزراعة المحاصيل الزراعية الخاصة بالأعلاف أمر في غاية الأهمية؛ لتقليص فاتورة الاستيراد كي لا نتأثر بأي أزمة خارجية".



ولفت إلى أن "كيلو الفراخ بـ 35 جنيها، وسعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بـ 52 جنيها، والبيض الأحمر يباع للمستهلك بـ 56 جنيها".