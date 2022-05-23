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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشري سارة للسيدات الحوامل في زمن كورونا

صدى البلد

‏أعلنت وزارة الصحة والسكان أن لقاح فيروس كورونا لا يسبب العقم ويمكن للسيدات الحوامل ‏اخذ اللقاح دون خوف.


 

أوضحت وزارة الصحة طرق التسجيل للحصول على اللقاح كورونا من خلال الرابط التالي


 

www.egcovac.mohp.gov.eg


 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراضمعدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس اب"01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف www.100millionseha.eg

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