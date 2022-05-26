ليفاندوسكي يتمسك بالرحيل عن البافاري والتعاقد مع برشلونة

كشفت تقارير إعلامية أن مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني روبرت ليفاندوسكى لم يعرض نفسه على ريال مدريد الإسباني للانضمام إليه فى الصيف الحالى كما ادعت تقارير صحفية فى الأيام القليلة الماضية.

وينتهي عقد بايرن ميونيخ مع المهاجم البولندى روبرت ليفاندوسكي في صيف 2023 وأصبحت الأمور معقدة للغاية بين الطرفين في ظل رغبة نادي برشلونة الإسباني في الحصول على خدمات البولندي.



ووفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية فإن ليفاندوفسكي يصر على الانتقال لصفوف برشلونة الإسباني فى الميركاتو الصيفي، ولا توجد أى اتصالات من جانبه مع ريال مدريد فى الوقت الحالى.



وأضافت الصحيفة أن اللاعب الأفضل فى العالم خلال عام 2021، ينتظر ما سوف تنتج عنه مفاوضات.

وكانت إدارة النادى الكاتلوني قدمت أول العروض من أجل ضم النجم البولندى خلال الصيف، مقابل 32 مليون يورو، ولكن إدارة بايرن ميونخ رفضت العرض، وتصر على رغبتها فى إتمام اللاعب عقده مع النادى.

البافاري في ورطة

كانت تقارير إعلامية أكدت أن نادي بايرن ميونخ الألماني فى ورطة بعد إعلان المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي الرحيل وعدم تجديد عقده.

وحسب بيلد الألمانية فإن ليفاندوفسكي قرر عدم تجديد عقده مع البايرن وادارة النادى البافاري سوف تقبل بخروجه بشرط ايجاد بديل اولا ودفع مبلغ 35-40 مليون يورو.

وأفادت التقارير الإعلامية أن كل فريق يمتلك مهاجم صريح يلعب دور لاعب صندوق لذلك البايرن يحتاج إلى بديل. لكن هناك شيء مهم يجب التكلم فيه و هو أن ناغلسمان مدرب البايرن كان يطلب ادوارا من ليفاندوفسكي يستطيع لاعب مثل مولر غنابري ساني موسيالا أو حتى كومان القيام بها.

تابعت : هذه الأدوار كانت عبارة عن الخروج من المنطقة، المراوغة و اللامركزية في خط الهجوم، و هذا الشيء اثر من مفعول ليفاندوفسكي بالذات في المباريات الحاسمة.

أضافت : إيجاد بديل واحد مع ليفاندوفسكي هو شيء صعب جدا. ايجاد لاعب يسجل ما بين ال50 و ال60 هدفا كل موسم ليس بتلك السهولة حتى لو كان اسم مثل نونيز أو غيره.

أفادت أن المشكلة الاكبر هي الأسماء المرتبط بها البايرن حيث أن شيك إصاباته كثيرة وروميرو لوكاكو غير منضبط داخل وخارج الملعب ويلعب مثل ليفاندوفسكي قوته لا تكمن باللامركزية وظهر ذلك ذلك مع توماس توخيل حاليا وسباستيان هالر الذي أحبه أقرب إلى بروسيا دورتموند من أي فريق آخر ونونيز سعره عالي والبايرن لن يدفع ال70 أو 80 مليون.

أشارت إلى أن البايرن في ورطة وقد يتم الاعتماد على زيركزي أو اللامركزية بين اللاعبين الموجودين حاليا وثم التفكير الصيف القادم بشراء مهاجم صريح.

نوهت إلى أن هناك شيء ثاني محتمل لكن بأقل درجة هو إبقاء ليفاندوفسكي دون تجديد عقده.هو شيء صعب جدا.

يذكر أن الفريق البافاري أجرى محاولات من أجل المحافظة على المهاجم المخضرم من خلال تمديد التعاقد، وهو ما تحدث عنه المدير التنفيذي أوليفر كان.

حيث قال: "سيكون من الغباء بيع لاعب يسجل 30 إلى 40 هدفًا في الموسم الواحد".

فيما تحدث المدير الرياضي حسن صالح حميديتش مؤكدًا أن ليفاندوفسكي لن يقبل عرضًا بالتمديد بسبب رغبته في الرحيل.

حيث أوضح: "لدى ليفاندوفسكي عقد حتى 30 يونيو 2023، هذه حقيقة، لكنه يود مغادرة الفريق".

وأكد أن النادي سيستفيد منه إما ببيعه بمبلغ مناسب لقيمته، أو رحيله بعد انتهاء عقده والاستفادة منه في الموسم المقبل كعنصر أساسي في التشكيل.