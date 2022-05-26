أحمد رفعت: أتمنى من الدكتور كريمة التصدي لدعوات هدم الأسرة المصرية..فيديو

قال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إنه لا أحد ينسى مواقف الدكتور أحمد كريمة الوطنية، خاصة في فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وأضاف رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “نظرة”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن مؤسسة الأزهر لم يكن ينقصها الآن فتوى اباحة الزواج بأخرى لظروف السفر بالخارج أو غيره.

وتابع الكاتب الصحفي أن ما جعلني أصف حديث الدكتور أحمد كريمة بالسلفيين، هو أنه من نفس المنطلق، وهو الرغبة الجنسية وفحولة الرجل.

وأشار رفعت إلى أن العشم في الدكتور أحمد كريمة ان يكون سد منيعا أمام دعوات هدم الأسرة المصرية.