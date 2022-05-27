تداول 40372 طن بضائع و390 شاحنة بموانئ الهيئة العامة للبحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تداول 40372 طن بضائع عامة متنوعة و 390 شاحنة و 29 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 7 سفن ، ووصل إجمالي السفن المتراكية علي الأرصفة 19 سفينة.



وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 38310 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 231 شاحنة ، 13 سيارة .

كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 2062 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 159 شاحنة ، 16 ملاكي .



حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة امل بإجمالي 80 شاحنة بحمولة 1752 طن بضائع عامة ومتنوعة 5 ملاكي ، 1 شاحنة فارغة كما تم مغادرة السفينة BOS BROOKبحمولة 32500 طن فوسفات متجهة الي الهند والسفينة بوسيدن اكسبريسبعدد 109 شاحنة بحمولة 2818 طن بضائع عامة ومتنوعة 13 ملاكي ، 1 شاحنة فارغة.والسفينة الحرية بإجمالي 80 شاحنة بحمولة 2157 طن بضائع عامة ومتنوعة.

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة ايلة باجمالي 12 شاحنة بحمولة 233 طن بضائع عامة و77 طن بضائع ترانزيت الي ليبيا66 شاحنة فارغة ، 11 ملاكي ومغادرة العبارة سيناء بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 835 طن بضائع عامة ، 2 ملاكي.

وفي هذا السياق سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 568 راكب بموانيها.