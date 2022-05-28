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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال توسعة وازدواج طريق المسار السياحي

محافظ الأقصر تفقد
محافظ الأقصر تفقد اعمال توسعة وازدواج طريق المسار السياحي

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات والتنموية الجاري تنفيذها بمدينة البياضية، وذلك برفقة العميد محمد صحصاح رئيس المدينة والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، ومحسن ربيع نائب رئيس مدينة البياضية والمهندسة الهام محمد مدير مديرية الطرق بالأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

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تفقد المحافظ خلال الجولة أعمال توسعة  وازدواج طريق المسار السياحي بداية من طريق الجولي فيل وصولاً الي كوبري البغدادي بطول اكثر 3600 متر حيث تمت اعمال توسعة الطريق من 5 متر ليصل الي 10 متر ونصف ويصبح 3 حارات في الاتجاهين.

وجه المحافظ خلال متابعته لأعمال رصف الطريق بتكثيف أعمال التزيين والتجميل مع تركيب بلاط الانترلوك ودهان الأرصفة وزرع اشجار وحدائق في الجزيرة الوسطي الفاصلة بين الاتجاهين ، مع تجديد وتغيير اعمدة الاضاءة علي طول المسار السياحي ، مكلفاً رئيس مدينة البياضية بالتنسيق مع الأهالي للقيام باعمال  تهذيب وتجميل المناطق المحيطة بالطريق مع طلاء الواجهات المطلة علي الطريق السياحي المتميز الذي يعد واجهة للمحافظة وتجميل المنطقة وتطويرها بشكل يتماشي مع اهمية المسار السياحي.

وخلال الجولة تابع المحافظ ما تم انجازه في اعمال تبطين الترعة الموازية للطريق والتي انتهي العمل بها حيث تأتي هذه الاعمال استكمالاً لخطة التطوير  للمسار بما يحقق السيولة المرورية ذهاباً واياباً لجميع الحافلات .

قال العميد محمد صحصاح رئيس المدينة ان اعمال ازدواج وتوسعة  الطريق تمت في وقت قياسي من خلال مرحلتين حيث بدات المرحلة الاولي من اعمال التوسعة في ديسمبر 2020 وانتهت في مايو 2021  والمرحلة الثانية بدات فبراير 2022 وتنتهي  يونيو 2022 كما استغرقت اعمال تبطين الترعة الموازية للطريق 6 اشهر فقط حيث بدأ العمل بها في سبتمبر 2021  وانتهي اعمال تبطين الترعة في فبراير 2022 لافتا الي حجم الجهد المبذول حيث ان الاعمال شملت  نقل عدد 7 اكشاك كهرباء كانت تعوق المسار  وفتح وصلة فرعية بين الطريق المسار وقرية الروافعة  بعرض 6 متر ويتم حاليا تنفيذ المرحلة التانية بطول 1200 متر من اعمال ازدواج الطريق وتوسعته ليصبح ثلاث حارات بإتجاهين  وجاري  اعمال الرصف ووضع البلدورات علي جانبي الطريق.

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