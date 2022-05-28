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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يشارك في زراعة أكثر من 1000 شجرة

زراعة الأشجار
زراعة الأشجار

شارك مجلس مدينة الأقصر ، برئاسة اللواء علي الشرابي، في المبادرة البيئية التي نفذها فندق هيلتون الأقصر.


واستهدفت المبادرة تشجير الحديقة المجاورة للمبنى الإداري لكنيسة السيدة العذراء، أمام مستشفى الكرنك الدولي حيث تم زراعة  (٢٢٢) شجرة كايا، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق والبساتين، بإشراف المهندس عبد الناصر سيد أحمد مدير الإدارة.

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كما قامت أيضا إدارة الحدائق والبساتين بزراعة (١٥٠) شتلة ألنتيرا جامبو، (١٠٠) شتلة دورانتا ليموني، (٣٠٠) شتلة ونكا، (٣٠٠) شتلة لانتاناكمارا من إنتاج مشتل الإدارة العامة للحدائق والبساتين وذلك استكمالاً لأعمال زراعة المسطحات الخضراء بمدينة الأقصر.


وأكد رئيس مدينة الأقصر، أنه تنفيذا لتوجيهات محافظ الأقصر يتم تقديم كافة الدعم لأي مبادرة تستهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتسهيل كافة مشاركات المجتمع المدني التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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الأقصر مدينة الأقصر المجتمع المدني رئيس مدينة الأقصر الحدائق الخدمات المقدمة للمواطنين مسطحات الخضراء

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