قوافل تعليمية في المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة بقرى الأقصر

نظمت وزارة الشباب والرياضة " الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى " بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والازهر الشريف والكنيسة، برنامج القوافل التعليمية في المراجعات النهائية لطلبة الثانوية العامة القسم العلمي والادبي بحضور خبراء من وزارة التربية والتعليم وذلك بمركزي اسنا وارمنت بمحافظة الأقصر خلال يومي ٢٦ و٢٧ مايو الجارى.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر وتوجيهات صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ،والدكتور محمد سيد مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر

ويتم تنفيذ القوافل التعليمية بإدارة اسنا بقاعة مركز شباب السلام للقسم العلمي وجمعية حفظ القرآن الكريم للقسم الأدبي ومركز ارمنت بنادي الشبان المسلمين للقسم العلمي ونادي المعلمين للقسم الأدبي.



وحضر اليوم الأول بمركز أرمنت عدد 900 طالب من طلاب الثانوية العامة للقسمين العلمي والادبي كما تقدم 1500 طالب بمركز إسنا لحضور المراجعات النهائية للثانوية العامة .



وأكد مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر أن برنامج القوافل التعليمية أحد أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بقري حياة كريمة بمحافظة الأقصر لما تنال من اعجاب واقبال المشاركين

و أشاد فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب بالقوافل التعليمية التى تساهم في رفع مستوي الطلاب وانها خدمة مجانية من وزارتي الشباب والرياضة والتربية والتعليم لتساهم في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.

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