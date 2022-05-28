حملة إشغالات ومرافق مكبرة في مدينة الأقصر

نفذت رئاسة مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة ، حملة لإزالة التعديات والإشغالات التي يتسبب بها أصحاب المحال التجارية والمقاهي والباعة المتجولين.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مدير أمن الأقصر، بتكثيف مجهودات رفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام على مستوى مدينة الأقصر .



استهدفت الحملة مناطق الزناقطة ، منشأة العماري، السوق السياحي، ميدان مرحبا، وأسفرت عن ضبط المخالفات الآتية : التحفظ علي عدد من المضبوطات وتحرير المحاضر وهي ( ٢٦) إشغال طريق، (٨) بائع متجول، (٦) نظافه عامة، (٢) محضر مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع تقديم "الشيشة"، وضبط عدد ( ٦) شيشية، (٣) عدم ارتداء كمامه، (٩) مضبوطات، (٥٤) ازالات اداريه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



شارك في الحملة النقيب شاذلي صابر والنقيب احمد حجازي والنقيب أيمن إسماعيل ضباط إدارة شرطة المرافق ، وأحمد محمود دياب رئيس قسم الإشغالات.