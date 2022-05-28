أحمد مرعي مديرًا فنيًا لـ سلة الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تعاقده مع أحمد مرعي المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر الأول، لقيادة الفريق الأول لكرة السلة بالقلعة البيضاء في الموسم المقبل.



وعقد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات بالزمالك، جلسة مع أحمد مرعي لتوقيع العقود وتولي منصب المدير الفني للفارس الأبيض.



ويمتلك أحمد مرعي سيرة ذاتية قوية في عالم كرة السلة، حيث قاد العديد من الفرق المصرية وكذلك العربية أبرزها في قطر والإمارات.



كما حقق مرعي بطولات عديدة وهي: الجزيرة 5 بطولات للدوري و2 دوري مرتبط، سبورتنج 3 بطولات للدوري و2 دوري مرتبط و5 بطولات لكأس مصر على التوالي، الاتحاد السكندري، قاده لحصد لقب الدوري بعد غياب 10 سنوات عن زعيم الثغر، كما حقق مع الفريق بطولة دوري المرتبط والسوبر والكأس والبطولة العربية.

