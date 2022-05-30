بينهم خريجة دراسات إسلامية.. ضبط 5 مستريحين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 5 مستريحين خلال 12 يومًا، من بينهم خريجة دراسات إسلامية، لاستيلاءهم على 15 مليون و500 ألف جنيه، من المواطنين بسوهاج، بزعم توظيفهم بالعديد من المجلات مثل:"الاستثمار العقاري- تجارة الفاكهة- تجارة المنظفات"، ويرصد لكم موقع صدى البلد في السطور التالية بعض المعلومات عن تلك الوقائع.



عامل خمسيني يستولى على 2 مليون و100 ألف جنيه

ضبط عامل في منتصف الخمسينات من العُمر؛ لحصوله على مبالغ مالية من المواطنين بلغت 2 مليون و100 ألف جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية، وذلك بمركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو عطيه م ع ا ى- 39 سنة- عامل، و5 أخرين "محددين"، ويقيمون دائرة المركز.

يفيد بتضررهم من المدعو خالد ع ح ع - 55 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز؛ لنصبه عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها إثنين مليون ومائة ألف جنيهًا؛ بزعم توظيفها في مجال الإستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.





استولى على 3 ملايين جنيه لتجارة الفاكهة

ورد لمركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (محمد ع م ا - 40 سنة- صاحب محل زيوت وقطع غيار سيارات- ويقيم دائرة مركز سوهاج)، و4 أشخاص أخرين محددين، ويقيمون دائرة مركز شرطة سوهاج.

يفيد البلاغ بتضررهم من المدعو (محمد ف م ع -29 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز المنشاة)، والسابق اتهامه في القضية، توظيف أموال؛ لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها ثلاثة ملايين جنيه؛ بزعم توظيفها فـي مجال تجارة وتصدير الفاكهة للخارج مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمين وبمواجهتهما اقرا بارتكابهما الواقعتين، وتعهدا برد المبالغ المالية لأصحابها.

عامل يستولى على 2 مليون جنيه بزعم توظيفها بالإستثمار العقاري

تمكن ضباط مركز شرطة أخميم من ضبط عامل في منتصف العقد الخامس من العُمر؛ لاستيلاءه من 6 مواطنين، على 2 مليون جنيه، بزعم توظيفهم بمجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح وأصول المبالغ المالية، وذلك بمركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (محمد ا م ن- 27 سنة- حاصل على الثانوية الأزهرية- ويقيم دائرة مركز شرطة سوهاج)، و5 أشخاص أخرين محددين، ويقيمون دائرة المحافظة.

مفاده تضررهم من المدعو (عارف ا م ع- 46 سنة- حاصل على دبلوم صناعي- ويقيم دائرة مركز أخميم)؛ لنصبه عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 2 مليون جنيه، بزعم توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد تلك المبالغ.

وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.

خريجة دراسات إسلامية تستولى على أموال المواطنين بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط خريجة دراسات إسلامية، في نهاية العقد الرابع من العُمر؛ لاستيلاءها على 4 ملايين جنيه، من خمسة مواطنين، بزعم توظيفها بمجال تجارة المنظفات، مقابل أرباح شهرية إلا انها امتنعت عن السداد، بدائرة مركز شرطة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن شرطة سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز سوهاج، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد"، يتضمن ورود بلاغًا من المدعو (ناجح ع ع- 51 سنة- عامل- ويقيم دائرة مركز سوهاج)، و4 مواطنين أخرين، محددين، ويقيمون دائرة المحافظة.

مفاده تضررهم من المدعوة (دعاء ع ع ز- 37 سنة- حاصلة على ليسانس دراسات اسلامية- وتقيم دائرة المركز)؛ لنصبها عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين جنيه؛ لتوظيفها في مجال تجارة المنظفات، مقابل أرباح شهرية.

إلا أنها لم تفٍ بوعدها أو رد تلك المبالغ، وبتقنين الإجراءات وعقب استصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهمه وبمواجهتها أقرت، بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبالغ المالية.

استولى على 4 ملايين و400 ألف جنيه بحجة توظيفهم مقابل أرباح شهرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط صاحب شركة مقاولات، في نهاية الأربعينات من العُمر؛ لاستيلاءه من 9 أشخاص، على مبالغ مالية بلغت جملتها 4 ملايين و400 ألف جنيه، بزعم توظيفها بمجال الاستثمار العقاري، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد أصول تلك المبالغ لأصحابها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب لصعيد"، يتضمن بلاغ المدعو (هاني م د م- 48 سنة- مدرس- ويقيم بندر جرجا)، و8 أشخاص أخرين، ويقيمون دائرة المحافظة.

مفاده تضررهم من المدعو (خالد خ ا ع ا- 49 سنة- صاحب شركة للمقاولات- ويقيم دائرة مركز المنشاة)؛ لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ ماليه بلغت جملتها أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيهًا، لتوظيفها في مجال الإستثمار العقاري من خلال الشركة خاصته مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

وعقب استصدار اذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية.