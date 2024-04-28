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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باحث: تأثير احتجاجات الحركة الطلابية بأمريكا لن يكون بالمستوى المتوقع

مظاهرات غزة
مظاهرات غزة

قال كريج كاتز، باحث في الشئون الأمريكية، إن تأثير المظاهرات في الجامعات الأمريكية لن يكون بالمستوى المتوقع، ربما يكون هناك تأثير على الأوساط الإعلامية حيث إن الإدارة الأمريكية كانت تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه.

وأضاف "كاتز" ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية إيمان الحويزي، أن هناك الكثير من الآثار على هذه التظاهرات خاصة على بعض المناطق المتحفظة والمحافظة من الأحزاب، وربما تكون هناك مطالب لتوفير الحماية في الجامعات بشكل أكبر، وهناك الكثير من هذه الحركات في ولاية نيويورك، والتي تعد إحدى نقاط التواصل لهذه الاحتجاجات.

جنوب كاليفورنيا

وتابع: "هناك انتشار في الجامعات وخاصة في جنوب كاليفورنيا، وبعض الجامعات تتواجد في هذا المشهد، وهناك الكثير من المدن التي يتم فيها التظاهر، وبالتالي الإدارة الأمريكية ترى ذلك بكل وضوح، وتتفق مع حق التعبير وتحمي ذلك الحق، ولا بد من أن  يكون هناك احتجاجات سلمية دون أي عنف هذا كمبدأ أساسي وراسخ في الولايات المتحدة لأن ذلك سيتسبب في كثير من الأرق للمتظاهرين".

الادارة الامريكية الإعلامية إيمان الحويزي الجامعات الأمريكية الشئون الامريكية التظاهرات برنامج مطروح للنقاش إيمان الحويزي جنوب كاليفورنيا

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