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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 مسلحين هاجموا سفينة.. هيئة بريطانية تعلن عن حادث جديد في البحر الاحمر

حادث في البحر الاحمر
حادث في البحر الاحمر

أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بتسجيل حادث جديد على بعد 177 ميلا بحريا من سواحل جنوب شرقي اليمن.

وقالت الهيئة البريطانية إن زورق صغير على متنه 4 مسلحين هاجم سفينة قبالة سواحل جنوب شرقي اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت بلاغاً عن وقوع انفجار قرب سفينة على بعد 15 ميلاً بحرياً جنوب غربي سواحل عدن اليمنية.
وأوضحت الهيئة التابعة للبحرية البريطانية، في بيان، أن قبطان السفينة أبلغ عن سماع دوي انفجار قوي وتصاعد الدخان من البحر، لكنه أكد على أن السفينة وجميع أفراد طاقمها بخير، وفقاً لـ"رويترز".

وبينت أن السلطات العسكرية تقدم الدعم، ونصحت السفن المارة في المنطقة بتوخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

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