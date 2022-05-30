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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب بطرح كافة الشركات العملاقة بالبورصة

النائب الدكتور نبيل
النائب الدكتور نبيل دعبس ، عضو مجلس الشيوخ

طالب  النائب الدكتور نبيل دعبس ، عضو مجلس الشيوخ بطرح كافة الشركات العملاقة بالبورصة ، قائلا : “لابد من العمل علي تقيم كل تلك الشركات من قبل شركات عالمية حتي يكون هناك سعر عادل لتلك الشركات ودراستها من كافة الاتجاهات”.

جاء ذلك خلال  كلمه النائب في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق والتي تناقش مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022 /2023،  وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار دعبس إلى أنه لا يوجد أزمة اقتصادية في مصر بل هي أزمة عالمية تمر بالعالم اجمع.

وأشاد دعبس بالقيادة السياسية وبالرئيس عبد الفتاح السيسي ، قائلا: “لولا الرئيس لكانت مصر في وضع سيئ جدا وتحولنا الي عذاب ” ، مضيفا ان الدولة الغربية تعاني اكثر من مصر سواء في ارتفاع الاسعار او ارتفاع معدل التضخم أو غير ذلك.

وثمن دعبس دعوة الرئيس للحوار الوطنى ، مؤكدا انه سيكون اللبنة الأخيرة لتجميل وجه مصر.

شركات عالمية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية القيادة السياسية

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