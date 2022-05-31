يقدم موقع "صدى البلد"، عدة أخبار خدمية لقرائه يوميا ومنها أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 31 مايو.

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي:



سجل سعر الطماطم في السوق المحلي بين 4 و6 جنيهات، والبطاطس بين 2 و3.5 جنيه، والبصل بين 1.25 و2.25 جنيه، والكوسة في السوق المحلي بين 2.5 و4.5 جنيه.

كما سجل سعر الفاصوليا في السوق المحلي بين 5 و8 جنيهات، والباذنجان البلدي بين 2.5 و3.5 جنيه، والفلفل الرومي البلدي بين 3 و4.5 جنيه، والفلفل الحامي البلدي في السوق المحلي بين 2.5 و4.5 جنيه.

أما الملوخية فسجلت بين 3.5 و6.5 جنيه، والخيار الصوب في السوق المحلي بين 1.5 و3 جنيه، والخيار البلدي بين 1.5 و3 جنيه .

وسجلت أسعار الفاكهة كالتالي :

‎‏‎‏‎‏‎- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

- ‏عنب أحمر 25 جنيها.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

الفراولة 11 جنيها.

جوافة 15 جنيها.

خوخ 8.5 جنيه.