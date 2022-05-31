امتحانات الفرصة الثانية لأولى و2 ثانوي| الطلاب يؤدون التاريخ والفيزياء الآن

يؤدي الآن طلاب الصف الأول الثانوي امتحان الفرصة الثانية في مادة التاريخ ، والذي يستمر من 11:30 حتى 12:30 صباحا

كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الآن امتحانات الفرصة الثانية في الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية الذي يستمر من 11:15 لـ 12:30 ظهرا ، والتاريخ لطلاب الشعبة الادبية الذي يستمر من 11:15 لـ 12:30 ظهرا

وحددت وزارة التربية والتعليم، الفئات التي لها حق دخول امتحانات الفرصة البديلة، مؤكدة أنه يحق للطالب الذي أدى الامتحان في مادة أو اكثر في الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتي تمثل 30% من درجة الامتحان وواجهته أي مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكتروني والذي يمثل 70% من درجة الامتحان ولم يتم تحرير محضر بالواقعة، أن يدخل امتحانات الفرصة الثانية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أنه يحق أيضا دخول امتحانات الفرصة الثانية للطالب الذي لم يتمكن من أداء أي من الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضي أو قهري قبله مدير المدرسة قبل أداء الامتحان، وتقدر أسئلة الامتحان بنسبة 100% من الدرجة الكلية.

ضوابط امتحانات الفرصة البديلة للصفين الاول والثاني الثانوي

تعقد الامتحانات البديلة ورقيا وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد

يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية

يتم مراعاة احتساب 15 دقيقة راحة للطلاب بين الامتحانات

على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للاجابة على كل مادة

الفئات المعفاه من دخول امتحانات الفرصة الثانية للصفين الاول والثاني الثانوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من دخول امتحانات الفرصة البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2021 / 2022

قالت وزارة التربية والتعليم إنه يعفى من دخول امتحان الفرصة البديلة، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المسجل لهم محاضر إثبات حالة تفيد بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكتروني في مادة أو أكثر، وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هؤلاء الطلاب في حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخول امتحان الفرصة البديلة.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : يمكن للطالب معرفة مدى أحقيته في دخول امتحان الفرصة البديلة للصفين الأول والثاني الثانوي من عدمه ، من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكتروني المخصص لذلك.